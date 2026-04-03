Du côté de chez Nintendo, on a donc décidé de récompenser les joueurs qui prendront le soin d’utiliser ce nouveau bouton présent sur la Switch 2.

« Une nouvelle mission approche ! Jusqu’au 22 avril à 17h59 , les abonnés Nintendo Switch Online peuvent obtenir 100 points platine My Nintendo en démarrant GameChat » peut-on lire sur le site officiel de Nintendo.