Afin d’encourager les joueurs à utiliser la fonction GameChat de leur Switch 2, Nintendo a décidé de récompenser par de précieux points Platine celles et ceux qui prendront l’initiative de presser le bouton « C » de leur précieuse console.
Avec sa Switch 2, Nintendo a inauguré un tout nouveau bouton « C », permettant d’ouvrir une fonctionnalité en ligne, elle aussi, propre à la Switch 2 : GameChat. Installé sur la partie inférieure du Joy-Con droit, le bouton « C » se trouve en dessous du très utilisé bouton « Home », et peut d’ailleurs causer une certaine confusion, mais heureusement, il est possible de désactiver ce dernier.
La fonction GameChat de la Switch 2 désormais payante
Depuis le 31 mars dernier, l’offre de bienvenue GameChat a pris fin, et un abonnement Switch Online est désormais requis pour en profiter pleinement. Si certains font appel au service, de nombreux joueurs ont quant à eux d’ores et déjà fait l’impasse sur la fonctionnalité, et par conséquent sur ce même bouton « C ».
Du côté de chez Nintendo, on a donc décidé de récompenser les joueurs qui prendront le soin d’utiliser ce nouveau bouton présent sur la Switch 2.
« Une nouvelle mission approche ! Jusqu’au 22 avril à 17h59 , les abonnés Nintendo Switch Online peuvent obtenir 100 points platine My Nintendo en démarrant GameChat » peut-on lire sur le site officiel de Nintendo.
Démarrez GameChat pour obtenir des récompenses !
Ainsi, force est d’admettre que l’octroi de 100 points Platine laisse entendre que la fonctionnalité GameChat n’a pas franchement suscité l’enthousiasme espéré.
Et depuis son passage derrière un abonnement payant, il y a fort à parier que l’intérêt des possesseurs de Switch 2 (dont la hausse de prix paraît inévitable ces prochains mois), déjà très limité, va encore prendre un petit coup de mou.
Pour récupérer gracieusement 100 points Platine, il suffit donc de lancer GameChat au travers du bouton C, tout simplement. Il n’est nullement nécessaire de discuter avec qui que ce soit, et le simple fait d’ouvrir la fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer aussitôt 100 précieux points sur son compte Nintendo, lesquels permettent de mettre la main sur des goodies et autres objets spéciaux sur le compte du géant nippon.
Difficile de savoir si ce petit coup de pouce suffira à lui seul à déclencher une adoption massive de GameChat… ou si Nintendo devra, une fois de plus, revoir sa copie. Car en l’état, force est d’admettre que le service peine encore à convaincre.
Et vous, utilisez-vous la fonction GameChat de votre Nintendo Switch 2 ?
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse