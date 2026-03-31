CALB a présenté le 28 mars dernier à Hefei en Chine sa batterie hybride solide-liquide pour camions légers. Le fabricant revendique 400 Wh/kg, soit 122 % de mieux qu'une batterie lithium-ion liquide classique selon ses propres chiffres, une recharge de 30 à 80 % en 15 minutes en charge 2C, et 20 % d'autonomie supplémentaire à -25 °C. Quarante-quatre tests de sécurité ont été validés, dont des épreuves de propagation thermique, d'incendie et d'écrasement.

Sur le segment tourisme, MG Motor a annoncé la même semaine sa technologie SolidCore pour l'Europe, promise sur la MG4 EV Urban. La société n'a dévoilé aucune spécification pour ce marché, même si la MG4 vendue en Chine embarque une batterie lithium-ion semi-solide au manganèse de 53,95 kWh pour une autonomie CLTC de 530 km, contre environ 400 km attendus en conditions WLTP en Europe.

Mais il y a encore pas mal d'inconnues dans l'équation.