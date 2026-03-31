CALB a lancé en production de masse une batterie hybride solide-liquide de 400 Wh/kg, déjà montée sur les camionnettes Chery Automotive. MG Motor prépare son déploiement en Europe sur la MG4 EV Urban.
CALB a présenté le 28 mars dernier à Hefei en Chine sa batterie hybride solide-liquide pour camions légers. Le fabricant revendique 400 Wh/kg, soit 122 % de mieux qu'une batterie lithium-ion liquide classique selon ses propres chiffres, une recharge de 30 à 80 % en 15 minutes en charge 2C, et 20 % d'autonomie supplémentaire à -25 °C. Quarante-quatre tests de sécurité ont été validés, dont des épreuves de propagation thermique, d'incendie et d'écrasement.
Sur le segment tourisme, MG Motor a annoncé la même semaine sa technologie SolidCore pour l'Europe, promise sur la MG4 EV Urban. La société n'a dévoilé aucune spécification pour ce marché, même si la MG4 vendue en Chine embarque une batterie lithium-ion semi-solide au manganèse de 53,95 kWh pour une autonomie CLTC de 530 km, contre environ 400 km attendus en conditions WLTP en Europe.
Mais il y a encore pas mal d'inconnues dans l'équation.
400 Wh/kg : CALB ne précise pas à quel niveau
La densité énergétique annoncée est celle de la cellule. Un pack complet intègre refroidissement, structure mécanique et électronique de gestion, autant d'éléments absents du chiffre communiqué. L'autonomie réelle des camionnettes Chery et leur poids final restent donc inconnus, CALB n'ayant fourni aucune donnée au niveau pack.
Même lacune sur la recharge 2C en 15 minutes : ni le protocole d'essai, ni la température de test, ni le nombre de cycles garantis avant dégradation ne sont précisés. Sans ces paramètres, comparer sérieusement cette batterie avec les lithium-ion haut de gamme actuels n'est tout simplement pas possible.
« Semi-solide », un terme que la Chine va officiellement supprimer en juillet
Il y a un problème de fond avec l'appellation « semi-solide » elle-même. Le premier standard chinois pour les batteries de véhicules électriques, dont l'entrée en vigueur est prévue en juillet 2026, classe les batteries par teneur en électrolyte liquide et définit celles contenant entre 5 et 10 % de liquide comme des batteries hybrides solide-liquide . Autrement dit ce qu'on appelait jusqu'ici « semi-solide ».
Wang Fang, scientifique en chef du China Automotive Technology and Research Center, a confirmé ce calendrier lors d'une conférence industrielle en février. Le standard a été conçu pour mettre fin à la confusion entre « semi-solide » et « tout-solide », deux termes que les fabricants utilisaient sans cadre commun.
CALB ne précise pas quelle proportion d'électrolyte liquide contient sa batterie, ni comment elle se positionnera dans cette nouvelle classification. Or c'est cette proportion qui détermine le niveau de sécurité réel et les contraintes réglementaires à venir.
L'industrie table sur une adoption limitée en véhicule dès 2027 et une production de masse vers 2030. CALB développe en parallèle sa batterie tout-solide « WUJIE » à 430 Wh/kg, dont la ligne de production a été mise en service en octobre 2025, et fournit déjà des batteries cylindriques R46 pour les eVTOL d'Aridge, filiale de XPeng.
He Xiaopeng, PDG du groupe, prévoit de lancer la production en série de voitures volantes dans le courant de 2026.