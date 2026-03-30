Sony met officiellement en pause la commercialisation de la plupart de ses cartes CFexpress et SD. Derrière cette décision, une pénurie de mémoire liée à la demande grandissante du secteur de l’intelligence artificielle.
Le fabricant japonais vient d'annoncer l'arrêt temporaire des commandes pour l'essentiel de sa gamme de cartes mémoire. Les revendeurs comme les clients sont concernés par cette suspension qui touche les modèles CFexpress Type A, Type B et SD, y compris les versions renforcées « TOUGH » et les références grand public. Seuls quelques modèles d'entrée de gamme échappent provisoirement à la mesure, le temps d'écouler les stocks.
Quand l'IA dévore les capacités de production
Vous le savez, depuis de nombreux mois la demande en puces mémoire explose sous l'effet des datacenters dédiés à l'intelligence artificielle. Ces infrastructures engloutissent des volumes massifs de DRAM et de stockage NAND, les mêmes composants qui équipent les cartes SD et CFexpress utilisées par les photographes et vidéastes. Face à cette pression, les fabricants de semi-conducteurs réorientent leurs lignes de production vers les produits enterprise à forte marge, notamment les SSD professionnels, au détriment des produits grand public.
De toute évidence, le résultat est particulièrement brutal pour Sony. Les puces qui alimentaient auparavant ses cartes mémoire partent maintenant vers les serveurs IA. Le constructeur japonais n'a d'autre choix que de mettre son activité stockage en sommeil, faute d'approvisionnement suffisant. La suspension frappe l'ensemble du catalogue, des cartes CFexpress haut de gamme aux modèles SD standards.
Une offre limitée… en attendant un retour à la normale ?
Dans un communiqué officiel publié le 27 mars dernier, Sony précise que cette mesure est (heureusement) temporaire. En effet, l'entreprise compte bien relancer ces produits à terme, bien qu'elle n'ait pas avancé de date à ce jour. Les photographes professionnels et amateurs parmi vous qui comptaient prochainement renouveler leur équipement devront donc prendre leur mal en patience durant un temps indéterminé.
Sachez toutefois que quelques modèles d'entrée de gamme restent disponibles à la vente, ainsi que certaines références CFexpress Type B. Mais ces stocks limités ne dureront pas éternellement. L’activité cartes mémoire de Sony fonctionne désormais au ralenti, dans l’attente d’un rééquilibrage du marché des semi-conducteurs qui se fait encore attendre (et qui n'est visiblement pas prêt d'arriver).