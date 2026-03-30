Vous le savez, depuis de nombreux mois la demande en puces mémoire explose sous l'effet des datacenters dédiés à l'intelligence artificielle. Ces infrastructures engloutissent des volumes massifs de DRAM et de stockage NAND, les mêmes composants qui équipent les cartes SD et CFexpress utilisées par les photographes et vidéastes. Face à cette pression, les fabricants de semi-conducteurs réorientent leurs lignes de production vers les produits enterprise à forte marge, notamment les SSD professionnels, au détriment des produits grand public.

De toute évidence, le résultat est particulièrement brutal pour Sony. Les puces qui alimentaient auparavant ses cartes mémoire partent maintenant vers les serveurs IA. Le constructeur japonais n'a d'autre choix que de mettre son activité stockage en sommeil, faute d'approvisionnement suffisant. La suspension frappe l'ensemble du catalogue, des cartes CFexpress haut de gamme aux modèles SD standards.