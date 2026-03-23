Hermès propose désormais une gamme de chargeurs magnétiques habillés de cuir pour smartphones et montres connectées d'Apple, avec des tarifs qui dépassent largement le prix d'un iPhone haut de gamme. Paradoxe de cette collection premium : aucun adaptateur secteur n'accompagne ces accessoires vendus plusieurs milliers de dollars.
La maison de luxe française Hermès poursuit sa collaboration de longue date avec Apple en dévoilant une nouvelle série de chargeurs compatibles MagSafe. Ces produits, conçus pour l’iPhone et l’Apple Watch, se distinguent autant par leur finition en cuir que par leurs prix exorbitants, qui peuvent atteindre 5 150 dollars dans certaines configurations. Une proposition luxueuse qui s’accompagne toutefois d’un choix surprenant en matière d’équipement.
Des prix qui dépassent l'entendement pour un simple chargeur
La nouvelle collection se décline en plusieurs modèles. Le Paddock Solo, proposé à 1 250 dollars, permet de recharger un seul appareil. À un niveau supérieur, le Paddock Duo, vendu 1 750 dollars, prend en charge simultanément un iPhone et une Apple Watch. Une autre variante, baptisée Paddock Yoyo et affichée au même tarif, intègre un câble USB-C enroulable, pensé pour faciliter le transport.
Hermès propose également des ensembles combinant ces chargeurs avec des étuis issus des gammes Grand Paddock ou Petit Paddock. Dans ces cas-là, les prix grimpent nettement, allant de 3 725 à 5 150 dollars selon les versions. Tous ces produits reprennent les codes de la marque : cuir de veau Swift, coutures sellier et marquage du logo « H » au niveau de la zone magnétique, afin d’aligner correctement les appareils lors de la recharge.
Un adaptateur secteur absent malgré des tarifs stratosphériques
Malgré ce positionnement tarifaire élevé, Hermès ne fournit pas d’adaptateur secteur avec ses chargeurs. Chaque modèle nécessite pourtant un bloc d’alimentation d’au moins 20 W pour fonctionner correctement. Seul un câble USB-C d’environ un mètre est inclus dans la boîte. Ce choix s’inscrit dans une tendance initiée par Apple, qui a cessé d’inclure des adaptateurs secteur avec ses iPhone à partir de 2020. Hermès reprend ainsi cette logique, même pour des produits dont le prix dépasse largement celui de nombreux smartphones haut de gamme.
Partenaire historique d’Apple, la maison française collabore depuis 2015 sur des bracelets et des versions spéciales de l’Apple Watch. En revanche, ces nouveaux chargeurs ne sont pas commercialisés directement par Apple. Celui ou celle d'entre vous qui souhaitera se les procurer devra passer par la boutique officielle en ligne d'Hermès ou bien se rendre dans certains magasins physiques de la marque.