La nouvelle collection se décline en plusieurs modèles. Le Paddock Solo, proposé à 1 250 dollars, permet de recharger un seul appareil. À un niveau supérieur, le Paddock Duo, vendu 1 750 dollars, prend en charge simultanément un iPhone et une Apple Watch. Une autre variante, baptisée Paddock Yoyo et affichée au même tarif, intègre un câble USB-C enroulable, pensé pour faciliter le transport.

Hermès propose également des ensembles combinant ces chargeurs avec des étuis issus des gammes Grand Paddock ou Petit Paddock. Dans ces cas-là, les prix grimpent nettement, allant de 3 725 à 5 150 dollars selon les versions. Tous ces produits reprennent les codes de la marque : cuir de veau Swift, coutures sellier et marquage du logo « H » au niveau de la zone magnétique, afin d’aligner correctement les appareils lors de la recharge.