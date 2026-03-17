Apple soude ses puces mémoire. Un YouTubeur les dessoude. Le bras de fer entre réparabilité théorique et réalité technique vient de trouver un nouvel épisode.
Le MacBook Neo, présenté par Apple comme son portable le plus accessible, embarque 256 Go de stockage soudé à la carte mère. Le créateur YouTube DirectorFeng a réussi à remplacer cette puce NAND par un modèle 1 To. L'opération, filmée sur fond d'ASMR, a été publiée ce week-end.
Comment passer de 256 Go à 1 To sans l'aval d'Apple
La procédure n'a rien d'un tutoriel grand public. Le moddeur a démonté intégralement la carte mère et dessoudé la puce NAND d'origine. Après nettoyage de la zone de contact, il a soudé un composant 1 To en remplacement. Le remontage a nécessité un passage en mode DFU à l'aide d'un second Mac pour réinitialiser le firmware. Au final, le système affiche bien 1 To dans les réglages.
DirectorFeng n'est d'ailleurs pas le seul à tenter l'expérience. Des commentaires sous la vidéo mentionnent un autre réparateur, Yang Changshun, qui aurait réalisé la même modification en direct. Cette seconde tentative n'a toutefois pas été vérifiée de manière indépendante.
Le MacBook Neo a pourtant été salué pour sa conception plus accessible aux réparations que ses prédécesseurs. Batterie collée plutôt que soudée, vis standardisées, accès simplifié aux composants principaux : Apple a fait des efforts visibles. Mais le stockage reste soudé. Quiconque veut dépasser 256 Go doit payer le surcoût à l'achat ou sortir le fer à souder.
C'est tout le paradoxe. La réparabilité progresse sur le papier, mais les composants les plus demandés restent verrouillés. Le modèle économique d'Apple repose en partie sur cette logique : chaque option de stockage supplémentaire représente une marge confortable. Tant que souder la NAND reste plus rentable que la rendre amovible, aucun YouTubeur ne changera cette équation.
Le MacBook Neo est peut-être le Mac le plus réparable depuis longtemps, mais « le plus réparable » ne veut pas encore dire modulaire.