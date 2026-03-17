Le MacBook Neo a pourtant été salué pour sa conception plus accessible aux réparations que ses prédécesseurs. Batterie collée plutôt que soudée, vis standardisées, accès simplifié aux composants principaux : Apple a fait des efforts visibles. Mais le stockage reste soudé. Quiconque veut dépasser 256 Go doit payer le surcoût à l'achat ou sortir le fer à souder.

C'est tout le paradoxe. La réparabilité progresse sur le papier, mais les composants les plus demandés restent verrouillés. Le modèle économique d'Apple repose en partie sur cette logique : chaque option de stockage supplémentaire représente une marge confortable. Tant que souder la NAND reste plus rentable que la rendre amovible, aucun YouTubeur ne changera cette équation.

Le MacBook Neo est peut-être le Mac le plus réparable depuis longtemps, mais « le plus réparable » ne veut pas encore dire modulaire.