Alors que certains constructeurs (Apple, Samsung, etc.) ont récemment fait le choix de proposer des smartphones toujours plus fins, c'est absolument l'inverse ici. Côté discrétion, il faudra repasser. Le Energizer P30K Apex s’impose d’emblée comme un smartphone hors norme. Non pas à cause de son écran de 6,9" (diagonale de 17,5 cm, définition de 1 080 points par 2 460), mais bien en raison de sa gigantesque batterie… de 30 000 mAh !

À titre de comparaison, un iPhone 17 Pro Max se contente d’une capacité un peu supérieure à 5 000 mAh. La marque se réserve bien de dévoiler le poids de ce nouveau smartphone qui, on le devine, ne devrait pas briller par sa compacité ni par sa légèreté.