Un peu plus de deux ans après son annonce initiale au Mobile World Congress, l'impressionnant smartphone Energizer P30K Apex signé Avenir Telecom prépare son lancement. Et c'est toujours aussi fou !
Rappelez-vous, au Mobile World Congress de Barcelone, il y a 2 ans, Avenir Telecom présentait un smartphone atypique, destiné avant tout aux professionnels ayant besoin d'un terminal aussi résistant qu'endurant, sans pour autant faire l'impasse sur les performances ou encore sur la section photo.
Une batterie avec un écran tactile ?
Alors que certains constructeurs (Apple, Samsung, etc.) ont récemment fait le choix de proposer des smartphones toujours plus fins, c'est absolument l'inverse ici. Côté discrétion, il faudra repasser. Le Energizer P30K Apex s’impose d’emblée comme un smartphone hors norme. Non pas à cause de son écran de 6,9" (diagonale de 17,5 cm, définition de 1 080 points par 2 460), mais bien en raison de sa gigantesque batterie… de 30 000 mAh !
À titre de comparaison, un iPhone 17 Pro Max se contente d’une capacité un peu supérieure à 5 000 mAh. La marque se réserve bien de dévoiler le poids de ce nouveau smartphone qui, on le devine, ne devrait pas briller par sa compacité ni par sa légèreté.
Une batterie XXL qui permettrait au P30K Apex de tenir, sur le papier, près d’un mois complet sur une seule charge. Dans la pratique, l’autonomie devrait évidemment être un peu plus modeste, mais on reste (et de très loin) au-dessus des standards habituels du marché. La robustesse est pour sa part assurée par les normes IP68, IP69K, ainsi que la norme militaire MIL-STD-810H.
Un smartphone robuste, endurant… et performant !
Contrairement à de nombreux smartphones pensés pour les « baroudeurs », l’Energizer P30K Apex ne se contente pas d’une endurance et d'une robustesse hors norme, et soigne aussi sa fiche technique. Il embarque ainsi un processeur MediaTek Dimensity 7300 5G, épaulé par 12 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage.
La partie photo n’est pas en reste : le smartphone mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 50 mégapixels pour les selfies et la visioconférence. L’ensemble fonctionne sous Android 16, tandis que la recharge est compatible avec la charge rapide 66 watts, histoire de remettre sur pied (aussi rapidement que possible) son imposante batterie.
Côté disponibilité, le smartphone Energizer P30K Apex sera commercialisé à compter du début de l'été 2026. Un smartphone pour le moins hors norme donc, dont le prix a été fixé à 399€.