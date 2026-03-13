Ces couleurs d'accentuation, aussi anecdotiques que sympathiques, rendent tout de même macOS un peu plus « funky »… car par défaut, la plupart de ces éléments d'interface sont bleus.

Pour la petite histoire, cette accentuation chromatique existe sur macOS depuis l'arrivée, en 2021, du premier iMac Apple Silicon, qui se démarquait par les couleurs pétantes de son châssis. Apple capitalisait alors sur cette particularité en l'étendant à macOS.