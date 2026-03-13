Vous pensiez que les couleurs d'accentuation étaient uniquement l'apanage des iMac et du MacBook Neo ? Détrompez-vous. Une application disponible gratuitement permet à n'importe quel Mac de profiter d'une interface macOS un peu plus colorée.
L'iMac, et plus récemment le MacBook Neo, ont cela de particulier qu'ils profitent d'une (petite) spécificité sur macOS : les couleurs d'accentuation. Ces deux appareils marient en effet les couleurs de leurs icônes, de leurs onglets et de plusieurs autres éléments d'interface… au coloris de leurs châssis. Dans le cas du MacBook Neo que nous avons actuellement en test, ces différents éléments reprennent ainsi une teinte verte, proche de son coloris jaune agrume.
macOS plus coloré par défaut sur l'iMac et le MacBook Neo…
Ces couleurs d'accentuation, aussi anecdotiques que sympathiques, rendent tout de même macOS un peu plus « funky »… car par défaut, la plupart de ces éléments d'interface sont bleus.
Pour la petite histoire, cette accentuation chromatique existe sur macOS depuis l'arrivée, en 2021, du premier iMac Apple Silicon, qui se démarquait par les couleurs pétantes de son châssis. Apple capitalisait alors sur cette particularité en l'étendant à macOS.
Dans la foulée, une application tierce, gratuite, avait émergé pour permettre aux utilisateurs de n'importe quel autre Mac de profiter de ces mêmes couleurs d'accentuation. Son nom ? Accents. Elle revient cette semaine dans une nouvelle version prenant en charge les coloris propres au MacBook Neo.
La solution pour en profiter sur tous les autres Mac
Disponible gratuitement à cette adresse, Accents propose plusieurs catégories de couleurs, allant des coloris système classiques, aux couleurs d'accentuation des iMac, et plus récemment celles du MacBook Neo.
Rien à faire de particulier pour en profiter, sinon télécharger l'application, la lancer et cliquer sur le coloris désiré. Notez par contre que si des applications sont déjà ouvertes sur votre Mac au moment de choisir une couleur, il faudra les relancer pour que cette nouvelle accentuation soit prise en compte.