Alors, en quoi est-ce important ? Simplement car cette démonstration montre qu’il est possible de stabiliser un OLED à une échelle inférieure à la longueur d’onde de la lumière qu’il émet. C’est un seuil symbolique, mais surtout physique. Jusqu’ici, la miniaturisation extrême se heurtait à des problèmes d’injection et de fiabilité. Ici, ces obstacles commencent à être contournés.



Pour des acteurs comme Meta ou Apple, qui travaillent sur des lunettes connectées toujours plus fines et discrètes, la densité d’affichage est un paramètre clé. Plus les pixels sont petits et maîtrisés, plus il devient possible de concevoir des systèmes optiques compacts sans sacrifier la netteté.



Le prototype présenté reste par ailleurs monochrome, avec une émission dans un spectre rouge-orangé. Il reste évidemment de nombreux défis : reproduire l’architecture en sous-pixels rouge, vert et bleu pour obtenir un affichage couleur, améliorer l’efficacité, adapter la fabrication à grande échelle et éviter les interférences entre pixels voisins. Mais sur le plan scientifique, un cap vient d’être franchi. Et dans le domaine des écrans, ce sont souvent ces caps invisibles à l’œil nu qui finissent par redessiner les produits de demain.