Il y a un tout petit peu plus d'une semaine, un utilisateur sud-coréen postait un message sur la plateforme Reddit. Un message plutôt inquiétant quant au suivi des consoles de jeu signées Lenovo.

L'usager détient un Legion Go, la première console de la marque chinoise, et il a contacté le service client de son pays. Il se serait vu répondre qu'hélas, plus aucun suivi logiciel n'était assuré par Lenovo. Pour obtenir des mises à jour, la seule solution aurait été de se tourner vers les pilotes génériques proposés par AMD, sachant que côté chipset, la compatibilité n'est pas assurée.

Une information qui aurait évidemment été regrettable, à peine plus de deux ans après le lancement de la machine… si elle avait été vraie. En effet, tout porte à croire que soit la réponse du service sud-coréen est une invention, soit l'employé qui l'a donnée est mal informé : Adam Patrick Murray, responsable vidéo de PCWorld, en a eu la confirmation par Lenovo US.

À la suite de ce premier message sur Reddit, Adam Patrick Murray a contacté Lenovo US et il a obtenu une réponse on ne peut plus claire (YouTube).