Non, il ne serait pas question d'abandonner le suivi de la Legion Go qui doit connaître des mises à jour… « jusqu'à octobre 2029 ».
Contrairement à une solide rumeur prenant sa source dans un commentaire de la filiale sud-coréenne de Lenovo, la marque n'aurait pas arrêté le suivi de sa première console portable. La Legion Go doit encore recevoir des mises à jour.
Une information sud-coréenne erronée ?
Il y a un tout petit peu plus d'une semaine, un utilisateur sud-coréen postait un message sur la plateforme Reddit. Un message plutôt inquiétant quant au suivi des consoles de jeu signées Lenovo.
L'usager détient un Legion Go, la première console de la marque chinoise, et il a contacté le service client de son pays. Il se serait vu répondre qu'hélas, plus aucun suivi logiciel n'était assuré par Lenovo. Pour obtenir des mises à jour, la seule solution aurait été de se tourner vers les pilotes génériques proposés par AMD, sachant que côté chipset, la compatibilité n'est pas assurée.
Une information qui aurait évidemment été regrettable, à peine plus de deux ans après le lancement de la machine… si elle avait été vraie. En effet, tout porte à croire que soit la réponse du service sud-coréen est une invention, soit l'employé qui l'a donnée est mal informé : Adam Patrick Murray, responsable vidéo de PCWorld, en a eu la confirmation par Lenovo US.
À la suite de ce premier message sur Reddit, Adam Patrick Murray a contacté Lenovo US et il a obtenu une réponse on ne peut plus claire (YouTube).
Derrière les belles paroles, la qualité réelle du suivi
Les termes les plus importants sont bien « has not been discontinued », qui soulignent que la prise en charge de la Legion Go première version se poursuit chez Lenovo et, mieux, que cela va encore durer.
En effet, Lenovo précise que le support « will continue […] through October 2029 » : Lenovo semble assurer les usagers que les mises à jour sont prévues jusqu'en octobre 2029, soit encore plus de trois ans. Cela concerne, les mises à jour du BIOS, mais également les « pilotes nécessaires », sans toutefois qu'il soit précisé si des pilotes graphiques et des pilotes chipsets sont prévus.
Enfin, Lenovo réaffirme son processus : la cadence de publication des pilotes se fait en accord avec AMD et les nouveaux pilotes sont déployés après une validation de la part de Lenovo. Une telle communication ne laisse plus guère de doute sur l'engagement de Lenovo ou, en tout cas, cela donne de la matière aux usagers qui se verraient répondre n'importe quoi.
Cela dit, une prise en charge même assurée « jusqu'en 2029 » ne veut pas dire grand-chose si cela ne se traduit par aucune mise à jour. Nos confrères du site VideoCardz soulignent ici que la dernière mise à jour des pilotes graphiques packagée pour la Legion Go date, sur son site officiel, du 1ᵉʳ septembre 2025. Pas réellement de la dernière fraîcheur !