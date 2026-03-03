Au travers d'un message publié sur le blog officiel de ses développeurs, la société Microsoft nous informe d'une nouveauté intéressante : la mise à jour de son Agility SDK, lequel passe en version 1.619.

De prime abord, cela ne semble pas réellement nous concerner, les SDK étant évidemment davantage tournés vers les développeurs. Cela dit, entre autres modifications, cette version 1.619 valide le passage de DirectX12 au Shader Model 6.9. Celle-ci intègre une toute nouvelle technologie, le Shader Execution Reordering (SER) : comme son nom l'indique, elle vient optimiser l'exécution des rendus ray tracing, particulièrement gourmands en ressources.