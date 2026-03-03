Et si Microsoft se muait en faiseur de miracles ? Non, vous n'y croyez pas, nous non plus. Cela dit, son Shader Execution Reordering pourrait changer pas mal de choses.
À quelques jours de la Game Developers Conference qui se tiendra la semaine prochaine à San Francisco, Microsoft a présenté une démo technique de son Shader Execution Reordering for DirectX Raytracing. Une nouveauté qui vise à booster les performances – en ray tracing – de nos cartes graphiques.
Optimiser les threads en ray tracing
Au travers d'un message publié sur le blog officiel de ses développeurs, la société Microsoft nous informe d'une nouveauté intéressante : la mise à jour de son Agility SDK, lequel passe en version 1.619.
De prime abord, cela ne semble pas réellement nous concerner, les SDK étant évidemment davantage tournés vers les développeurs. Cela dit, entre autres modifications, cette version 1.619 valide le passage de DirectX12 au Shader Model 6.9. Celle-ci intègre une toute nouvelle technologie, le Shader Execution Reordering (SER) : comme son nom l'indique, elle vient optimiser l'exécution des rendus ray tracing, particulièrement gourmands en ressources.
Pour en savoir plus, le lien vers le blog Microsoft est en source de cette actualité. Disons que, schématiquement, le SER est là pour réorganiser (d'où le terme anglais reordering) les multiples fils d'exécution liés à un rendu ray tracing afin de regrouper les calculs similaires. En procédant ainsi, on aboutit à une efficacité plus importante, donc à de meilleures performances. Sur le papier, cela concerne toutes les architectures d'AMD, Intel ou NVIDIA.
Sur le papier, bien sûr, car pour le moment, nous attendons de voir autre chose que des démos techniques. Microsoft a présenté sa technologie sur une démo au nom évocateur D3D12RaytracingHelloShaderExecutionReordering.
Jusqu'à 90 % de performances en plus !
Dans son article, Microsoft précise que ladite démo a d'ores et déjà été testée sur plusieurs architectures : il est question de Battlemage chez Intel et d'Ada Lovelace chez NVIDIA. Forcément, il y a encore beaucoup de tests à faire.
Pour autant, sur les GPU Battlemage d'Intel, les gains sont impressionnants avec, sur cette seule démo, des performances en hausse de « jusqu'à 90 % » sans toutefois que l'on ait de résultats précis. Sur la génération Ada Lovelace de NVIDIA – représentée par une GeForce RTX 4090 –, les gains sont bien plus modestes : Microsoft parle ici de « jusqu'à 40 % ». Plus modestes certes, mais malgré tout bons à prendre !
Cité par nos confrères de TechPowerUp, un certain Osvaldo Pinali a pour sa part été en mesure de tester ladite démo sur l'architecture la plus récente de NVIDIA, Blackwell. Pour cela, il a utilisé une GeForce RTX 5080 et aurait obtenu des gains d'environ 80 %. De là à dire que le SER serait plus efficace sur les architectures les plus modernes, il n'y a qu'un pas… que nous ne franchirons pas en l'absence de données plus complètes.
De plus, il convient de souligner qu'aucun essai ne semble avoir été mené sur les architectures AMD. Il faut aussi et surtout garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une seule démo technologique. Le SER n'a pour l'heure été testé sur aucun jeu : une sorte d'épreuve de feu que nous attendons vivement.