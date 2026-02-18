L'équipe de Recalbox n'y va pas avec le dos de la cuillière et parle ni plus ni moins que de « la version la plus ambitieuse jamais créée ».
Le 13 février dernier a marqué un moment spécial pour l'équipe de Recalbox qui a décidé de lancer la v10 de sa distribution open-source dédiée au rétrogaming. Une version qui se destine particulèrement aux consoles de jeu modernes, mais pas seulement. Explications.
- 100 systèmes supportés
- Fonctionnement plug and play
- 150 jeux offerts à l'installation
Recalbox version 10 : une large refonte
Amateurs de rétrogaming, vous connaissez forcément Recalbox, mais si les jeux vidéo d'antan ne vous parlent pas plus que ça, le nom de ce logiciel ne signifie peut-être pas grand-chose.
Sachez donc que Recalbox est une distribution dédiée à l'émulation de vieilles gloires du jeu vidéo. Au travers d'une interface unifiée aussi claire que possible, elle rassemble de nombreux émulateurs divers et variés. Elle se charge aussi de la majorité des options de configuration de chacun de ces émulateurs de sorte que l'utilisateur final ne se focalise que sur la configuration de Recalbox.
Chaque émulateur ayant ses propres codes, options et interfaces, un outil de la trempe de Recalbox fait gagner un temps précieux, mais, vous vous en doutez, il n'est pas le seul de sa catégorie. Les Retropie et autres Batocera sont largement au niveau et avaient même pris une certaine avance ces derniers mois : Batocera par exemple s'est tournée vers le Steam Deck, il y a un petit moment déjà.
La v10 de Recalbox est donc l'occasion pour l'équipe de remettre les pendules à l'heure et, nous le disions en préambule, elle estime que cette nouvelle version est « la plus ambitieuse jamais créée ». En premier lieu, il s'agit donc de prendre en charge le Raspberry Pi 5, mais aussi et surtout les consoles portables les plus récentes : Steam Deck, ROG Ally et Legion Go.
Élargisement de la prise en charge matériel
Très complète, la vidéo ci-dessus publiée par l'équipe de Recalbox revient donc sur toutes les nouveautés de cette v10. La prise du charge Raspeberry Pi 5 ouvre des horizons nouveaux aux usagers de la « framboise ».
Officiellement, cette prise en charge « se limite » à deux versions du Pi 5 : la carte classique dotée de 4 Go de RAM et la mouture Pi 500. Bien sûr, il sera cependant possible de faire tourner Recalbox sur la version 8 Go ainsi que sur les modèles « inférieurs » équipés de seulement 1 ou 2 Go de RAM. Seul obstacle, il se pourrait que les émulateurs tournent un peu moins bien.
Cela a tout de même son importance car l'un des atouts du Pi 5 est de permettre à Recalbox la prise en charge des Nintendo DS, GameCube et WiiWares ainsi que de la Model 3 : avec moins de RAM, l'expérience pourrait être moins agréable. Il est à noter que Recalbox 10 améliore aussi la gestion des systèmes arcade (MAME et FBNeo par exemple) et la gestion des ROMs de manière générale.
Bien d'autres choses ont été implémentées par l'équipe de développement qui regroupe toutes ces nouveautés sur la page de mise à jour, en plus de la vidéo ci-dessus. Cela dit, comme le fait la vidéo justement, nous aimerions insister sur la prise en charge de matériels originaux avec cette Recalbox v10, une manière de revenir sur Retropie et Batocera.
En effet, Recalbox annonce la prise en charge « complète » des Steam Deck LCD et Steam Deck OLED avec, notamment, « une intégration avancée » et la gestion de tous les réglages (luminosité, son, veille…). Par ailleurs, les consoles Legion Go et ROG Ally sont également concernées par cette v10 : il ne s'agit encore que d'un « support expérimental », mais Recalbox fonctionne aussi sur ces consoles.
Si vous avez toujours un Recalbox « qui traîne » ou que vous n'aviez jamais tenté l'aventure, cette v10 semble être l'occasion de rêver de découvrir cet univers ou de mettre à jour votre système.