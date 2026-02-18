Très complète, la vidéo ci-dessus publiée par l'équipe de Recalbox revient donc sur toutes les nouveautés de cette v10. La prise du charge Raspeberry Pi 5 ouvre des horizons nouveaux aux usagers de la « framboise ».

Officiellement, cette prise en charge « se limite » à deux versions du Pi 5 : la carte classique dotée de 4 Go de RAM et la mouture Pi 500. Bien sûr, il sera cependant possible de faire tourner Recalbox sur la version 8 Go ainsi que sur les modèles « inférieurs » équipés de seulement 1 ou 2 Go de RAM. Seul obstacle, il se pourrait que les émulateurs tournent un peu moins bien.

Cela a tout de même son importance car l'un des atouts du Pi 5 est de permettre à Recalbox la prise en charge des Nintendo DS, GameCube et WiiWares ainsi que de la Model 3 : avec moins de RAM, l'expérience pourrait être moins agréable. Il est à noter que Recalbox 10 améliore aussi la gestion des systèmes arcade (MAME et FBNeo par exemple) et la gestion des ROMs de manière générale.