Sur le plan de la colorimétrie, ViewSonic annonce une couverture de 99 % de l'espace DCI-P3 avec une précision Delta E inférieure à 2, calibrée en usine. Le ColorPro VP2788-5K prend également en charge le calibrage matériel pour maintenir cette fidélité dans le temps. La dalle bénéficie d'un traitement anti-reflet (AGLR) pour une utilisation en environnement lumineux et supporte la norme HDR 400. Côté fluidité, la fréquence de rafraîchissement native est de 60 Hz, avec une possibilité d'overclocking à 75 Hz.