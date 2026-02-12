Titiller Apple et au passage LG sur leur propre terrain, voici la mission que s'est donnée ViewSonic avec son ColorPro VP2788-5K. Cet écran haut de gamme, avec une définition 5K et du Thunderbolt 4 s'adresse à un public bien particulier.
ViewSonic élargit sa gamme destinée aux professionnels de l'image avec l'annonce du ColorPro VP2788-5K. Ce nouvel écran de 27 pouces mise sur une très haute définition et une connectivité étendue, notamment via le protocole Thunderbolt 4, pour répondre aux besoins des photographes, designers et vidéastes, qu'ils travaillent sur Mac ou PC.
Une définition 5K pour un grand espace de travail
L'argument principal de ce nouveau modèle réside dans sa dalle. Le VP2788-5K propose une définition native 5K (5120 x 2880 pixels), offrant une densité de pixels de 218 PPI. Cette caractéristique vise à proposer une finesse d'affichage comparable aux standards "Retina" d'Apple.
Selon le constructeur, cette définition permet d'agrandir l'espace de travail utile de 77 % par rapport à un écran 4K Ultra HD classique, facilitant ainsi la gestion du multi-fenêtre et l'affichage des interfaces logicielles complexes sans sacrifier la netteté du texte.
Sur le plan de la colorimétrie, ViewSonic annonce une couverture de 99 % de l'espace DCI-P3 avec une précision Delta E inférieure à 2, calibrée en usine. Le ColorPro VP2788-5K prend également en charge le calibrage matériel pour maintenir cette fidélité dans le temps. La dalle bénéficie d'un traitement anti-reflet (AGLR) pour une utilisation en environnement lumineux et supporte la norme HDR 400. Côté fluidité, la fréquence de rafraîchissement native est de 60 Hz, avec une possibilité d'overclocking à 75 Hz.
Connectique : du Thunderbolt 4 à bord
Le VP2788-5K est pensé pour simplifier les configurations utilisant un ordinateur portable, grâce à l'intégration du Thunderbolt 4. Cette interface permet non seulement des transferts de données rapides (40 Gbps), mais assure également la recharge de l'ordinateur portable connecté jusqu'à 100 W.
- Dalle IPS réactive
- Revêtement antireflet efficace
- G-Sync et FreeSync Premium
L'écran supporte une liaison en série, rendant possible le raccordement de deux écrans 5K via une liaison unique vers l'ordinateur. En complément, l'appareil dispose de ports HDMI 2.1, DisplayPort, ainsi que d'un hub USB (USB-A et USB-C) pour connecter divers périphériques.
Quel prix pour le ViewSonic VP2788-5K ?
Le ViewSonic ColorPro VP2788-5K est commercialisé au prix public conseillé de 1139€.