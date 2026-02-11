Plus « classique » et, de fait, plus en phase avec les réalités du marché, l'AYANEO KONKR FIT est l'occasion pour la firme chinoise de lancer sa nouvelle marque de consoles. Une marque qu'AYANEO présente comme plus accessible avec, on n'a rien sans rien, des prestations revues à la baisse. Ainsi, la KONKR FIT conserve la technologie OLED pour sa dalle, mais la diagonale n'est que de 7 pouces avec, toutefois, une luminosité de 800 nits et un rafraîchissement de 144 Hz.

De la même manière, il n'est plus question d'emporter avec elle un monstre de batterie qui pose des problèmes aux compagnies aériennes, la capacité de la KONKR FIT est limitée à 80,85 Wh. De fait, la console est aussi nettement plus compacte que la NEXT 2 (270,8 x 100,4 x 25,1 mm) et bien plus légère aussi : fini les 1 426 grammes, on se limite ici à 738 g. Plus confortable tout de même.