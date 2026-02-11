Très active sur le marché des consoles de jeu portables, AYANEO prépare la sortie de plusieurs modèles, mais ne parvient pas à faire réellement baisser ses prix. La conjoncture ne l'aide pas.
Dans la foulée de l'annonce officielle de la NEXT 2, AYANEO a présenté plus en détails son autre console portable « du moment », la KONKR FIT. D'ores et déjà disponible en précommande, la machine est présentée comme plus abordable, avec des options pour encore abaisser un ticket d'entrée… qui reste élevé.
Un peu moins de 740 grammes sur la balance
Avec son écran OLED de 9,06 pouces de diagonale, sa batterie de 116 Wh et son option jusqu'à 128 Go de RAM pour épauler un remarquable AMD Ryzen AI Max+ 395, l'AYANEO NEXT 2 est clairement une console hors-normes.
Plus « classique » et, de fait, plus en phase avec les réalités du marché, l'AYANEO KONKR FIT est l'occasion pour la firme chinoise de lancer sa nouvelle marque de consoles. Une marque qu'AYANEO présente comme plus accessible avec, on n'a rien sans rien, des prestations revues à la baisse. Ainsi, la KONKR FIT conserve la technologie OLED pour sa dalle, mais la diagonale n'est que de 7 pouces avec, toutefois, une luminosité de 800 nits et un rafraîchissement de 144 Hz.
De la même manière, il n'est plus question d'emporter avec elle un monstre de batterie qui pose des problèmes aux compagnies aériennes, la capacité de la KONKR FIT est limitée à 80,85 Wh. De fait, la console est aussi nettement plus compacte que la NEXT 2 (270,8 x 100,4 x 25,1 mm) et bien plus légère aussi : fini les 1 426 grammes, on se limite ici à 738 g. Plus confortable tout de même.
Une console onéreuse malgré tout
Si elle peut être plus compacte et plus légère, la KONKR FIT le doit logiquement à son écran certes, mais aussi au processeur retenu par AYANEO. Il n'est plus ici question de la génération AMD Strix Halo, mais de Strix Point, et ça change tout.
Les processeurs retenus sont, au choix, le Ryzen AI 9 HX 370 ou le Ryzen AI 9 HX 470 avec pour différence essentielle des fréquences CPU/GPU légèrement plus élevées sur le second. Sur la KONKR FIT, on parle dans le premier cas, de 16 Go de RAM alors que l'on peut compter sur 32 Go pour la seconde version. De la même manière, le SSD est limité à 512 Go sur la première version pour grimper à 1 To sur la seconde. On sent que l'inflation est passée par là.
Attention cependant, pour réduire la taille de sa console, AYANEO a opté pour un SSD au format 2230. Clairement un choix que nous regrettons tant les options sur ce format sont moins nombreuses. Hélas, surtout, cette descente en gamme ne permet pas encore à AYANEO de franchement réduire ses prix. Bien sûr, nous sommes loin des tarifs délirants de la NEXT 2, mais avec un ticket d'entrée à 999 dollars, la KONKR FIT est plus chère que la ASUS ROG Xbox Ally X.
Des prix qui restent dans la fourchette haute. ©AYANEO
Il ne faut pas non plus oublier que, comme toujours chez AYANEO, ce tarif n'est là que pour les premières commandes, un prix « early bird » comme la marque se plait à l'appeler. Par la suite, il sera question de 1 299 dollars pour la version Ryzen AI 9 HX 370 16 Go / 512 Go et de 1 699 dollars pour la mouture Ryzen AI 9 HX 470 32 Go / 1 To. Notez que si les précommandes sont ouvertes, AYANEO vise une expédition des machines sur la fin-avril.