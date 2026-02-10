Le système TruDi Navigation, fabriqué par Acclarent (filiale de Johnson & Johnson), cristallise les inquiétudes. Cet outil censé guider les chirurgiens lors d'opérations du crâne a fourni des informations erronées sur la position des instruments à l'intérieur de la tête des patients. Les conséquences ? Un patient s'est retrouvé avec du liquide cérébrospinal s'écoulant par le nez. Un autre a subi une perforation de la base du crâne. Deux personnes ont fait des AVC après qu'une artère majeure ait été accidentellement lésée.

Le problème ne se limite pas au bloc opératoire. L'agence fédérale américaine a également reçu seize signalements concernant des moniteurs cardiaques de Medtronic qui n'ont pas détecté de rythmes anormaux. Un logiciel d'échographie prénatale, Sonio Detect de Samsung Medison, confond carrément les parties du corps du fœtus. La Food and Drug Administration a autorisé 1 357 dispositifs médicaux intégrant de l'IA, soit deux fois plus qu'en 2022.