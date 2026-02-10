Il est possible de demander, gratuitement, une mesure d'exposition aux ondes électromagnétiques à son domicile. Un dispositif méconnu, qui permet d'évaluer l'impact des antennes-relais et autres appareils sur sa santé.
Votre compteur Linky clignote dans l'entrée, la box internet ronronne dans le salon, et ces antennes-relais qui ont poussé sur l'immeuble d'en face vous dérangent ? Il semblerait que vous soyez cerné par les ondes électromagnétiques. Si, en fin d'année dernière, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) n'a pu établir de lien entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancer, l'agence a aussi reconnu ne pas pouvoir l'exclure formellement. Plutôt que de vous ronger les sangs, notez bien qu'il existe un dispositif tout à fait légal vous autorisant à faire évaluer précisément votre exposition, et c'est entièrement gratuit.
Le lien entre maladies et ondes, entre prudence scientifique et seuils réglementaires
Fin novembre, l'ANSES a conclu qu'aucune étude ne prouve, à ce jour, que les ondes radiofréquences provoquent des cancers. Rassurant sur le papier, donc. Sauf que l'agence ajoute qu'elle ne peut pas non plus l'affirmer avec certitude, et réclame davantage de recherches à l'avenir. En clair, on ne sait pas encore vraiment, et ce flou-là n'aide personne.
Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, ce sont les effets thermiques provoqués par une exposition intense. L'OMS (Organisation mondiale de la Santé) a donc posé dès les années 2000 des limites d'exposition variant entre 36 et 61 volts par mètre, selon les bandes de fréquences (3G, 4G, 5G). En France, la loi Abeille votée en 2015 a créé le principe d'un seuil d'attention, fixé à 6 V/m depuis 2017.
Au-delà de cette valeur, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) interpelle les opérateurs pour qu'ils revoient leurs émissions à la baisse. Mais attention, ce mécanisme n'a aucun caractère contraignant, car tant que les opérateurs respectent les 36 à 61 V/m réglementaires, aucune sanction ne peut tomber. Une souplesse, diront les plus inquiets, qui laisse certains riverains sur leur faim. Voilà pourquoi des associations comme 60 millions de consommateurs alertent sur la possibilité de demander une mesure d'exposition aux ondes de son domicile.
La procédure complète pour obtenir une mesure gratuite d'exposition
Le point de départ de votre démarche, c'est le formulaire Cerfa n° 15003*02. Nous l'avons parcouru et, évidemment, il est assez exhaustif. Vous devez bien entendu remplir vos coordonnées, mais aussi donner le lieu de la mesure, les coordonnées de l'occupant, du propriétaire s'il est différent. Vous devez aussi préciser si vous souhaitez mesurer « le niveau global d'exposition », « le détail de l'exposition », et « le niveau d'exposition dû à un objet communicant fixe », par exemple votre compteur Linky de façon spécifique. Une notice explicative peut vous aider à remplir la demande.
Vous devez ensuite faire tamponner votre formulaire par un organisme habilité. Généralement, votre mairie fait parfaitement l'affaire, mais vous pouvez aussi vous tourner vers une association de protection de l'environnement agréée, ou une fédération familiale. Cette signature officielle est le sésame indispensable pour que l'ANFR traite votre dossier. Direction ensuite la Poste, pour envoyer le tout à Maisons-Alfort.
L'agence dépêche alors un laboratoire indépendant et accrédité qui vous contacte pour caler un rendez-vous. Le technicien viendra scanner votre intérieur (Wi-Fi, téléphonie mobile, radio FM, DECT, TV) et scruter les sources extérieures (antennes, radars). Vous choisissez les endroits à mesurer. Et les résultats sont transmis sous quelques semaines, puis versés anonymement sur cartoradio.fr, l'excellent outil de l'ANFR qui permet d'en savoir plus sur l'emplacement des antennes alentours et l'exposition aux ondes. Attention toutefois : ce dispositif ne couvre pas les lignes électriques haute tension, qui relèvent d'un autre cadre.