Votre compteur Linky clignote dans l'entrée, la box internet ronronne dans le salon, et ces antennes-relais qui ont poussé sur l'immeuble d'en face vous dérangent ? Il semblerait que vous soyez cerné par les ondes électromagnétiques. Si, en fin d'année dernière, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) n'a pu établir de lien entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancer, l'agence a aussi reconnu ne pas pouvoir l'exclure formellement. Plutôt que de vous ronger les sangs, notez bien qu'il existe un dispositif tout à fait légal vous autorisant à faire évaluer précisément votre exposition, et c'est entièrement gratuit.