En règle générale, quand on veut concevoir un mini-PC, on se rabat sur le format « petit cube » comme nous en testons beaucoup sur Clubic. Cette formule a déjà fait ses preuves… mais ce n'est pas celle qu'a retenue SEAVIV.

La marque chinoise a effectivement opté pour l'intégration pure et simple de toute la mini-machine au sein d'un écran doté d'une diagonale de 27 pouces afin de limiter au maximum l'emprise sur le bureau : il n'est plus ici question de caser un écran et un PC, mais bien une seule et même machine. De plus, pas question non plus de coller le mini-PC simplement derrière l'écran au moyen d'un support compatible VESA.

Non, c'est bel et bien au sein du pied de l'écran, de type « unibody » donc, que tous les composants ont été intégrés. Petit exploit de SEAVIV, l'intégration de toutes les pièces d'un vrai PC ne fait pas exploster l'épaisseur de la machine qui se contente de 15 mm et, pourtant, il n'est pas non plus question de composants au rabais avec des pièces bas de gamme incapables de faire tourner la moindre application un peu « sérieuse ».