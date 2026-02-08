Capable de se plier à la plupart des scénarios, l'écran-PC de la marque SEAVIV ne ressemble à (presque) aucune autre machine sur le marché.
Pas exactement un mini-PC du fait de ses dimensions, le SEAVIV AidaONE R27 reste une machine diablement compacte et ingénieuse dont les dimensions sont équivalentes à celle d'un écran 27 pouces.
Tout juste 15 millimètres d'épaisseur
En règle générale, quand on veut concevoir un mini-PC, on se rabat sur le format « petit cube » comme nous en testons beaucoup sur Clubic. Cette formule a déjà fait ses preuves… mais ce n'est pas celle qu'a retenue SEAVIV.
La marque chinoise a effectivement opté pour l'intégration pure et simple de toute la mini-machine au sein d'un écran doté d'une diagonale de 27 pouces afin de limiter au maximum l'emprise sur le bureau : il n'est plus ici question de caser un écran et un PC, mais bien une seule et même machine. De plus, pas question non plus de coller le mini-PC simplement derrière l'écran au moyen d'un support compatible VESA.
Non, c'est bel et bien au sein du pied de l'écran, de type « unibody » donc, que tous les composants ont été intégrés. Petit exploit de SEAVIV, l'intégration de toutes les pièces d'un vrai PC ne fait pas exploster l'épaisseur de la machine qui se contente de 15 mm et, pourtant, il n'est pas non plus question de composants au rabais avec des pièces bas de gamme incapables de faire tourner la moindre application un peu « sérieuse ».
Non, l'AidaONE R27 – c'est donc le nom de cette machine singulière – est conçu autour d'une des stars du moment, le processeur Ryzen AI Max+ 395 lequel se distingue par sa capacité à se plier à tous les scénarios ou presque.
Ryzen AI Max+ 395, 128 Go de RAM, 2 To de SSD
Rappelons effectivement qu'avec ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 unités de calcul RDNA 3.5 (Radeon 8060S), le Ryzen AI Max+ 395 n'a pas beaucoup de concurrent dans le monde des APU.
Ce « bon gars » se retrouve donc sur une carte mère qui a été casée dans le pied de l'écran dont la forme parallélépipédique permet de recourir à un système de refroidissement presque « classique », en tout cas très proche de ce que l'on peut retrouver au sein de portables : il s'agit d'un système de trois caloducs en mesure de dissiper jusqu'à 120 watts de puissance auquel SEAVIV a associé deux ventilateurs afin d'évacuer la chaleur hors du boîtier.
Histoire de faire bonne mesure, le Ryzen AI Max+ 395 est associé à 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 laquelle semble devoir être soudée à la carte mère : en tout cas, il n'est nulle par fait mention de ports DIMM ou même SO-DIMM. Ce n'est cependant pas une surprise sur une machine aussi compacte qui trouve le moyen de, tout de même, proposer deux emplacements M.2 NVMe au format 2280 : l'un des occupé par un SSD de 2 To, l'autre est libre.
Bien sûr, l'aspect connectique n'a pas été oublié avec à peu près tout ce qu'il faut même s'il faut avec un nombre de ports limités, espace réduit oblige : 3x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-A 2.0, 1 USB-C, Gen 4, 1x lecteur de cartes SD 3-en-1, 1x jack 3,5 mm et 2x RJ45 2,5 GbE. La mention d'un port jack d'alimentation et d'une « puissance de 240 watts » confirment que l'AidaONE R27 doit faire avec une brique d'alimentation externe.
Enfin, soulignons que la dalle écran est un modèle IPS capable d'atteindre le 3 840 x 2 160 à 60 Hz avec une luminosité de 360 nits. De plus, le PC dispose de sans-fil Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2 alors qu'une caméra 5 MP avec capteur OmniVision OS05A10. Une telle machine sort logiquement des tarifs habituels de mini-PC d'autant qu'au cours actuel, les 128 Go de RAM sont onéreux : l'AidaONE R27 a déjà été référencé à 21 999 yuans soit plus ou moins 2 700 euros.