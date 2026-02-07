Aujourd'hui, les membres de l'équipe de Sandfall Interactive ont été nommés Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres par arrêté de la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Rappelons que cette décoration vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.