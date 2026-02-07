Et une récompense de plus pour Clair Obscur Expedition 33, le jeu signé Sandfall Interactive, dont tous les membres ont été nommés Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres au ministère de la Culture.
En décembre dernier, le jeu vidéo Clair Obscur Expedition 33 créait l'évènement lors de la cérémonie des Game Awards, en raflant pas moins de 9 statuettes, dont celle tant convoitée de « Game of the Year ». Un succès qui s'est poursuivi ce 5 février 2026, non pas dans une nouvelle cérémonie dédiée au jeu vidéo, mais au sein du ministère de la Culture.
Une nouvelle récompense pour Clair Obscur Expedition 33
Aujourd'hui, les membres de l'équipe de Sandfall Interactive ont été nommés Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres par arrêté de la ministre de la Culture, Rachida Dati.
Rappelons que cette décoration vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
« Ce succès dit quelque chose de très simple : le jeu vidéo n’est plus réservé à un âge, à une génération, à un milieu. Il a trouvé sa place, naturellement, dans nos vies culturelles » explique Rachida Dati, ministre de la Culture.
Le 5 mars prochain, le jeu devrait à nouveau rafler de nombreuses récompenses à l'occasion des Pégases 2026, une cérémonie française qui récompense les acteurs et actrices de l’industrie du jeu vidéo avec plusieurs trophées.
Une récompense d'un côté, une étude scientifique pour prouver la corrélation jeux vidéo/violence chez les jeunes de l'autre
Rappelons que Clair Obscur: Expedition 33 s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde et que son succès dépasse largement le cadre du jeu vidéo.
Sa bande originale rencontre notamment un immense succès sur les plateformes de streaming, tandis que les concerts qui lui sont consacrés affichent complet.
Cette nouvelle reconnaissance de la part du ministère de la Culture met en lumière le rôle déterminant joué par ce jeune studio français, dont la créativité et le savoir-faire ont contribué de manière on ne peut plus remarquable à l’influence et à la visibilité du jeu vidéo français sur la scène vidéoludique internationale.
« En même temps », Emmanuel Macron a annoncé son intention de lancer une étude scientifique sur la corrélation qui peut exister entre les jeux vidéo violents et la montée de l'agressivité chez les jeunes. Cela pourrait déboucher sur une régulation (voire une interdiction) des titres les plus violents aux moins de 15 ans.