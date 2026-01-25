Historiquement, GeForce NOW a d'abord été connu sous le nom de NVIDIA GRID, et ce, dès la fin de l'année 2013. C'est toutefois en février 2020 que GeForce NOW a pris son véritable envol et connaît, depuis, un succès certain.

Alors que NVIDIA met en avant, à raison, la puissance de ses serveurs qui, au moins pour une partie des joueurs abonnés, donnent accès aux technologies les plus modernes des GeForce RTX 5080. Pour autant, il est amusant de constater que, jusqu'à présent, il n'était pas possible de faire fonctionner de manière à peu près correcte, les joysticks de simulation de vol.

« Jusqu'à présent » car NVIDIA a enfin corrigé le tir, même s'il n'est pour l'heure encore question que de peu de périphériques. Officiellement, un seul est même pris en charge, le T.Flight HOTAS One de Thrustmaster que NVIDIA se propose même de vous faire gagner à travers un petit concours.