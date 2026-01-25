Si la qualité du streaming assuré par les serveurs GeForce NOW ne fait pas vraiment débat, les options peuvent parfois sembler un peu justes…
NVIDIA a donc décidé d'enrichir son GeForce NOW d'une nouvelle option attendue par de nombreux pilotes en herbe qui vont maintenant pouvoir assouvir leur passion stick entre les mains et lunettes de pilotes sur le nez comme un certain président que nous ne nommerons pas.
Le T.Flight HOTAS One et ses petits frères
Historiquement, GeForce NOW a d'abord été connu sous le nom de NVIDIA GRID, et ce, dès la fin de l'année 2013. C'est toutefois en février 2020 que GeForce NOW a pris son véritable envol et connaît, depuis, un succès certain.
Alors que NVIDIA met en avant, à raison, la puissance de ses serveurs qui, au moins pour une partie des joueurs abonnés, donnent accès aux technologies les plus modernes des GeForce RTX 5080. Pour autant, il est amusant de constater que, jusqu'à présent, il n'était pas possible de faire fonctionner de manière à peu près correcte, les joysticks de simulation de vol.
« Jusqu'à présent » car NVIDIA a enfin corrigé le tir, même s'il n'est pour l'heure encore question que de peu de périphériques. Officiellement, un seul est même pris en charge, le T.Flight HOTAS One de Thrustmaster que NVIDIA se propose même de vous faire gagner à travers un petit concours.
De nouvelles options pour les simulations de vol
NVIDIA précise que la prise en charge du T.Flight HOTAS One s'inscrit en réalité dans quelque chose de plus large qui permet de profiter « des roulis, lacets et autres variations de puissance avec une précision inégaliée ».
Il est vrai que pour se faire plaisir avec un simulateur de vol, il est vivement conseillé de disposer du matériel adéquat, peut-être plus encore que sur un jeu de courses automobiles. La dernière mise à jour GeForce NOW permet donc de brancher les kits HOTAS (pour Hands on Throttle and Stick ou Mains sur Manche et Manette en français).
Au sein de l'application GeForce NOW, une nouvelle catégorie « Flight Controls » doit faire son apparition, mais reconnaissons que – pour le moment – nous la cherchons toujours à Clubic. Sans doute une question de mise à jour pas bien appliquée : une chose est en tout cas certaine, cette prise en charge longtemps attendue devrait ravir tous les fans de DCS ou Flight Simulator.