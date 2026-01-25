Ce sont nos confrères de VideoCardz qui, tout en taisant leur source, affirment savoir qu'AMD travaille à un double refresh de ses gammes les plus puissantes d'APU, nom de code Strix Point et Strix Halo.

En ce qui concerne le refresh de Strix Point, cela n'a rien d'une surprise : diverses rumeurs en faisaient état depuis la fin de l'année dernière et AMD, elle-même, a pris la parole en prélude au CES 2026 pour dévoiler les Ryzen AI série 400 que l'on connaissait jusqu'à présent sous le nom de code de Gorgoint Point.

Pas de révolution à attendre de cette nouvelle gamme qui devrait se focaliser sur l'amélioration du NPU pour atteindre 55 et même 60 TOPS en fonction du modèle retenu, Ryzen AI 9 HX 475 ou Ryzen AI 9 HX 470. En revanche, nombre de cœurs CPU, nombre d'UC GPU ou fréquences sont identiques à Strix Point.

Parallèlement à cette annonce, AMD a sorti de sa manche une amélioration de la gamme supérieure, les Ryzen AI Max+ (Strix Halo). Les Ryzen AI Max+ 388 et 392 conservent toute la force de l'iGPU Radeon 8060S, mais réduisent le nombre de cœurs CPU (8 ou 12) pour adoucir la facture.