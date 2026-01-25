Hors de portée de nombreuses bourses, les processeurs Ryzen AI Max+ 395 font rêver nombre d'usagers : ils devraient bientôt connaître un « refresh ».
En lançant les processeurs Ryzen AI Max+, nom de code Strix Halo, AMD avait impressionné son monde en associant jusqu'à 16 cœurs Zen 5 à un maximum de 40 unités de calcul RDNA 3.5. Il semble toutefois que ce ne soit pas suffisant pour la firme américaine qui s'engage vers un refresh de cette gamme.
D'abord les Ryzen AI série 400…
Ce sont nos confrères de VideoCardz qui, tout en taisant leur source, affirment savoir qu'AMD travaille à un double refresh de ses gammes les plus puissantes d'APU, nom de code Strix Point et Strix Halo.
En ce qui concerne le refresh de Strix Point, cela n'a rien d'une surprise : diverses rumeurs en faisaient état depuis la fin de l'année dernière et AMD, elle-même, a pris la parole en prélude au CES 2026 pour dévoiler les Ryzen AI série 400 que l'on connaissait jusqu'à présent sous le nom de code de Gorgoint Point.
Pas de révolution à attendre de cette nouvelle gamme qui devrait se focaliser sur l'amélioration du NPU pour atteindre 55 et même 60 TOPS en fonction du modèle retenu, Ryzen AI 9 HX 475 ou Ryzen AI 9 HX 470. En revanche, nombre de cœurs CPU, nombre d'UC GPU ou fréquences sont identiques à Strix Point.
Parallèlement à cette annonce, AMD a sorti de sa manche une amélioration de la gamme supérieure, les Ryzen AI Max+ (Strix Halo). Les Ryzen AI Max+ 388 et 392 conservent toute la force de l'iGPU Radeon 8060S, mais réduisent le nombre de cœurs CPU (8 ou 12) pour adoucir la facture.
… puis les Ryzen AI Max+ série 400. Logique.
Reste que nous ne sommes pas là pour parler de ces annonces CES 2026 d'AMD, et ce, même si la firme américaine n'en a pas dit plus à leur sujet et que nous n'avons aucune idée des prix/date de sortie des Ryzen AI Max+ 300.
Non, nos confrères de VideoCardz ont eu vent d'une toute autre idée de la part d'AMD : le lancement d'une gamme supérieure aux puces Strix Halo. Des Ryzen AI Max+ série 400 répondant au nom de code de Gorgoin Halo seraient en préparation et, là, nous parlons d'emblée d'une gamme complète.
Ainsi, on parle déjà de cinq puces avec deux grandes tendances. D'un côté, des processeurs « + » avec un iGPU Radeon 8060S et ses 40 cœurs RDNA 3.5. De l'autre, des processeurs plus simples, avec un iGPU Radeon 8050S lequel reste en RDNA 3.5, mais avec moins de cœurs (32) et des fréquences plus faibles.
Dans le détail, voici ce que le line-up Gorgon Halo semble devoir donner :
- Ryzen AI Max+ 495 : 16c CPU Zen 5 (5,2 GHz) et Radeon 8060S (3 GHz),
- Ryzen AI Max+ 492 : 12c CPU Zen 5 (GHz) et Radeon 8060S (2,9 GHz),
- Ryzen AI Max 490 : 12c CPU Zen 5 (5 GHz) et Radeon 8050S (2,8 GHz),
- Ryzen AI Max+ 488 : 8c CPU Zen 5 (5 GHz) et Radeon 8060S (2,9 GHz),
- Ryzen AI Max 485 : 8c CPU Zen 5 (5 GHz) et Radeon 8050S (2,8 GHz).
Sur le principe, vous pouvez le voir, la gamme Gorgon Halo semble très proche de la gamme Strix Halo. Si on reprend les différences Strix Point/Gorgon Point, elle devrait toutefois proposer un NPU plus costaud alors qu'AMD semble devoir proposer toute la gamme d'un seul coup.
Cela dit, il ne faut pas être trop impatient : selon les sources de nos confrères, la sortie de cette nouvelle série ne se ferait pas avant le quatrième trimestre de cette année et sans doute sera-t-elle encore un peu plus chère que Strix Halo.