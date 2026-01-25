Le 12 mars prochain, Nintendo va lancer une nouveauté pour le moins étonnante, avec… la Fleur Cancan. Un objet tout droit issu de Super Mario Bros Wonder, et qui veut trouver sa place sur votre bureau (mais qui pourrait bien vous rendre fou).
Il y a un peu plus d'un an, Nintendo surprenait son monde, alors avide de découvrir la Switch 2, avec son réveil intelligent Alarmo. Aujourd'hui, le géant japonais récidive, en annonçant la disponibilité prochaine d'un nouveau « jouet », à savoir la Fleur Cancan, que la marque avait déjà pris le soin de teaser en 2025.
Un nouveau jouet chez Nintendo
Dépourvue d’écran et de microphone, la fleur, en provenance directe du jeu Super Mario Bros Wonder, se contente de… parler. Elle va ainsi s’exprimer à intervalles réguliers, jusqu’à deux fois par heure, mais peut aussi se révéler utile parfois, en rappelant l’heure du coucher, en donnant l’heure, en indiquant la température ambiante…
« La fleur cancan commente différents moments de la journée, peut ressentir la température, prévenir qu'il faut changer ses piles, ainsi que dire l'heure. Et si vous maintenez le bouton enfoncé, elle s'exclamera « Je suis une fleur prodiiige ! » et se mettra à jouer de la musique ! », explique Nintendo.
Après le réveil Alarmo… la Fleur Cancan !
Évidemment, l’intérêt réel de cette nouveauté « made in Nintendo » peut prêter à débat. Posée sur un bureau, elle prend spontanément la parole toutes les trente minutes pour engager la conversation. Un bouton permet toutefois de la faire parler à la demande ou, à l’inverse, de lui demander de se faire discrète pendant un certain temps.
Bien sûr, la Fleur Cancan est programmée uniquement pour parler durant la journée, et celle-ci ne réveillera jamais l'utilisateur en pleine nuit. Chaque matin, elle dira « Bonjour » à son propriétaire, sans oublier l'indispensable « Bonne nuit » en fin de journée. Un compagnon qui peut venir briser une forme de solitude finalement, au travers de petites phrases parfois amusantes, parfois utiles.
La Fleur Cancan est également en mesure de ressentir la température ambiante, et pourra ainsi parler de la pluie et du beau temps. Elle peut également prévenir l'utilisateur lorsque ses piles sont bientôt à plat, et peut même jouer de la musique sans prévenir, l'utilisateur étant alors invité à presser le bouton pour participer à la fête.
À toutes fins utiles, Nintendo précise : « la Fleur Cancan n'interagit pas avec vous et ne répond pas aux commandes vocales. »
La Fleur Cancan (qui pourra s'exprimer en 11 langues différentes) sera disponible le 12 mars prochain en boutiques, avec un prix de vente fixé à 29,99€. Le 26 mars, le jeu vidéo Super Mario Bros Wonder recevra à son tour une mise à jour (payante) dédiée à la Nintendo Switch 2.
