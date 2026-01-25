La Fleur Cancan est également en mesure de ressentir la température ambiante, et pourra ainsi parler de la pluie et du beau temps. Elle peut également prévenir l'utilisateur lorsque ses piles sont bientôt à plat, et peut même jouer de la musique sans prévenir, l'utilisateur étant alors invité à presser le bouton pour participer à la fête.

À toutes fins utiles, Nintendo précise : « la Fleur Cancan n'interagit pas avec vous et ne répond pas aux commandes vocales. »