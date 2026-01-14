Ne nous voilons pas la face : ce pic de 2025 n'était pas naturel. Il a été dopé par une combinaison toxique de peur et de spéculation. Les constructeurs et les revendeurs ont massivement stocké des machines en fin d'année, anticipant des hausses de taxes douanières et, surtout, une pénurie de composants critique. Comme nous l'analysions récemment, la tension sur la mémoire vive est devenue un problème central. La demande vorace des centres de données pour l'IA assèche les stocks de RAM, et cette pénurie de RAM a des conséquences directes sur le marché du PC : les prix des barrettes et des SSD s'envolent.​

L'IDC prévient déjà que 2026 sera « extrêmement volatile ». Les fabricants, coincés par ces coûts de production en hausse, n'auront d'autre choix que de répercuter la facture sur le consommateur final ou de rogner sur les fiches techniques. C'est la fin de l'abondance. De plus, le secteur fait face à un effet de saturation classique. Une grande partie des acheteurs potentiels s'étant équipés en urgence l'an dernier, la demande va mécaniquement s'effondrer. C'est exactement le scénario que nous redoutions pour le secteur du jeu vidéo, où le marché du gaming PC attendait ce pic avant une chute brutale. Si vous avez acheté votre machine en 2025, félicitations, vous avez probablement fait l'affaire de la décennie ; pour les autres, préparez-vous à payer plus cher pour moins bien.