C'est peut-être un nouveau scandale crypto qui pointe le nez aux États-Unis. L'ancien maire de New-York est accusé par certains d'avoir escroqué le public avec sa crypto $NYC.
Si pendant longtemps, les autorités politiques ont vu d'un très mauvais oeil le monde des cryptomonnaies, elles semblent s'en être emparées dernièrement. Et pas toujours pour le mieux, comme on a pu notamment le voir avec les memecoins $TRUMP et $MELANIA. Pire, quelques fois, c'est un sentiment pur et simple d'escroquerie qui domine, comme avec le scandale en Argentine du $LIBRA, brièvement soutenu par le président Javier Milei, ou bien aujourd'hui du côté de New-York !
Eric Adams lance une cryptomonnaie pour « lutter contre l'antisémitisme et l’anti-américanisme »
À New-York, l'élection de Zohran Mamdani a encore du mal à passer du côté d'anciennes figures démocrates. C'est le cas de l'ancien maire Eric Adams, qui s'est récemment rapproche de Donald Trump, et avait soutenu Andrew Cuomo lors du scrutin. L'élection du jeune homme de 34 ans n'a semble-t-il pas mis fin aux critiques d'Eric Adams, qui a voulu continuer le combat avec une nouvelle crypto.
Celle-ci, qui se présente comme le token de New York City, ou $NYC, a été construite, selon les mots de l'ex-édile, pour « lutter contre la propagation rapide de l'antisémitisme et de l'antiaméricanisme », deux accusations souvent lancées contre Zohran Mamdani par ses adversaires. Le token a finalement été lancé hier, et avec lui, une nouvelle polémique.
Un « rug pull » à plus de 3 millions de dollars ?
Car à peine lancé, le token a vu sa capitalisation monter en flèche, et atteindre rapidement les 600 millions de dollars. Un beau départ suivi d'une chute libre, quand Eric Adams a retiré l'équivalent de près de 2,5 millions de dollars dès après le lancement, lorsque le cours était au plus haut. Il a ensuite réinjecté 1,5 millions d'USDC quand le cours avait reculé de 60%.
Eric Adams pourrait avoir effectué un « rug pull », soit une opération dans laquelle les créateurs d'un projet l'abandonnent en prenant avec eux les fonds. Selon l'analyste Rune Crypto, il aurait récolté près de 3,5 millions de dollars au total. Il se fait par ailleurs l'écho de rumeurs selon lesquelles il utiliserait un mixeur de cryptomonnaie alimenté par l'IA, dans l'idée de rendre ces fonds intraçables. Alors, fait-on face au premier scandale crypto de l'année 2026 ?