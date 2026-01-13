À New-York, l'élection de Zohran Mamdani a encore du mal à passer du côté d'anciennes figures démocrates. C'est le cas de l'ancien maire Eric Adams, qui s'est récemment rapproche de Donald Trump, et avait soutenu Andrew Cuomo lors du scrutin. L'élection du jeune homme de 34 ans n'a semble-t-il pas mis fin aux critiques d'Eric Adams, qui a voulu continuer le combat avec une nouvelle crypto.

Celle-ci, qui se présente comme le token de New York City, ou $NYC, a été construite, selon les mots de l'ex-édile, pour « lutter contre la propagation rapide de l'antisémitisme et de l'antiaméricanisme », deux accusations souvent lancées contre Zohran Mamdani par ses adversaires. Le token a finalement été lancé hier, et avec lui, une nouvelle polémique.