En ce qui concerne le marché français, 7 modèles de PC portables sont concernés, avec un remboursement plus ou moins important à la clé, en fonction du prix de chaque appareil.

Voici la liste des modèles concernés et le montant de cashback promis :

Aorus Master 18 (400 euros)

Aorus Master 16 (300 euros)

Aorus Elite 16 (200 euros)

Gigabyte Gaming A16 Pro (200 euros)

Gigabyte Gaming A18 (120 euros)

Gigabyte Gaming A16 (100 euros, mais seulement sur les configurations AMD)

Gigabyte Aero X16 (150 euros)

Pour bénéficier de cette offre, il faut par contre passer commande depuis la boutique de Gigabyte, ou chez l'unique revendeur partenaire (en l'occurrence le site de e-commerce Alternate). Il est enfin nécessaire de disposer d'un compte Aorus, puis de suivre un protocole relativement contraignant.