Gigabyte lance en Europe une vaste opération de cashback pour l'achat d'un nouveau PC portable estampillé Aorus, Aero ou Gaming. Bien qu'un peu tardive, cette offre concerne la France et peut vous faire économiser une somme non négligeable. À condition de montrer patte blanche.
Jusqu'au 18 janvier 2026, Gigabyte propose aux consommateurs français (mais aussi à ceux de nombreux pays européens et nord-africains) une offre de cashback permettant d'être remboursé ultérieurement d'un maximum de 400 euros sur une sélection de modèles Aorus, Aero ou Gaming.
Active depuis le 22 décembre, cette opération commerciale donnera lieu à des remboursements prévus entre le 5 janvier et le 15 février 2026.
Une offre de cashback chez Gigabyte… soumise à plusieurs conditions
En ce qui concerne le marché français, 7 modèles de PC portables sont concernés, avec un remboursement plus ou moins important à la clé, en fonction du prix de chaque appareil.
Voici la liste des modèles concernés et le montant de cashback promis :
- Aorus Master 18 (400 euros)
- Aorus Master 16 (300 euros)
- Aorus Elite 16 (200 euros)
- Gigabyte Gaming A16 Pro (200 euros)
- Gigabyte Gaming A18 (120 euros)
- Gigabyte Gaming A16 (100 euros, mais seulement sur les configurations AMD)
- Gigabyte Aero X16 (150 euros)
Pour bénéficier de cette offre, il faut par contre passer commande depuis la boutique de Gigabyte, ou chez l'unique revendeur partenaire (en l'occurrence le site de e-commerce Alternate). Il est enfin nécessaire de disposer d'un compte Aorus, puis de suivre un protocole relativement contraignant.
Écouler les stocks avant l'arrivée des modèles 2026
Gigabyte impose en effet un délai de 14 jours (à compter de la date d'achat) avant de pouvoir déposer une demande de cashback. L'acheteur doit ensuite fournir une preuve d'achat, assortie d'une photo du numéro de série de l'appareil acquis. Si tout est en ordre, Gigabyte rembourse alors la somme due sous 30 jours, via un virement bancaire. À noter enfin qu'une seule demande de remboursement peut être effectuée par foyer, avec pour principe directeur la règle du « premier arrivé premier servi ».
Très verrouillée, cette offre pourrait bénéficier à certains consommateurs motivés, certes, mais elle semble surtout destinée à vider les stocks européens de machines Gigabyte avant le lancement de la nouvelle génération de PC portables Aorus, Aero et Gaming. Équipés au moins en partie des nouvelles puces Panther Lake, les modèles 2026 de Gigabyte seront annoncés au CES, dès la semaine prochaine, et commercialisés rapidement par la suite.