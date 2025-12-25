Pour Eurocom, ce châssis « costaud » était obligatoire afin d'accomoder tous les composants envisagés par la marque et cela commence par le puissant CPU Intel Core Ultra 9 275HX avec ses 24 cœurs et son cache de 36 Mo. Mieux, Eurocom entend offrir le nec plus ultra de la carte graphique avec son processeur.

Au choix, il est ainsi possible d'opter pour une RTX 5080 de NVIDIA ou, mieux encore, pour la RTX 5090. Dans les deux cas, nous ne comprenons cependant pas de quelle version intègre Eurocom : la firme parle de 7 424 et 9 728 cœurs CUDA, ce qui ne correspond à aucun modèle desktop ou mobile ?!

Le plus important est cependant ailleurs : dans les options concernant le sous-système mémoire et l'ensemble stockage du Raptor X18. En effet, la carte mère retenue par Eurocom est très capable à ce niveau avec quatre ports SO-DIMM DDR5-5600 et pas moins de quatre slots M.2 NVMe (3x PCIe 4.0, 1x PCIe 5.0).