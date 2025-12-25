Véritable monstre de puissance, Le Raptor X18 annoncé par Eurocom coûte entre 3 952 euros et… 13 111 euros selon les composants retenus. Comment ça, trop cher ?
Malgré un nom qui fait penser au Vieux continent, Eurocom est une entreprise canadienne basée en Ontario, en banlieue de la capitale fédérale, Ottawa. Une entreprise qui s'est fait connaître par son riche catalogue de laptops lequel vient de connaître une « embellie » avec cette annonce pour le moins étonnante.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Pénurie de RAM ou de NAND ? Même pas mal !
Eurocom profite effectivement des fêtes de fin d'année pour commercialiser une nouvelle machine dont le niveau d'équipement est impressionnant, mais le tarif plus impressionnant encore alors que l'on parle de pénurie de DRAM/NAND.
Conçu autour d'un imposant châssis de 401 millimètres de long pour 320 de large et 32,8 d'épaisseur, le Raptor X18 est un laptop qui accuse tout de même pas moins de 3,6 kilogrammes sur la balance. À une époque où les laptops se sont plus fins et plus légers les uns que les autres, de telles dimensions interrogent.
Pour Eurocom, ce châssis « costaud » était obligatoire afin d'accomoder tous les composants envisagés par la marque et cela commence par le puissant CPU Intel Core Ultra 9 275HX avec ses 24 cœurs et son cache de 36 Mo. Mieux, Eurocom entend offrir le nec plus ultra de la carte graphique avec son processeur.
Au choix, il est ainsi possible d'opter pour une RTX 5080 de NVIDIA ou, mieux encore, pour la RTX 5090. Dans les deux cas, nous ne comprenons cependant pas de quelle version intègre Eurocom : la firme parle de 7 424 et 9 728 cœurs CUDA, ce qui ne correspond à aucun modèle desktop ou mobile ?!
Le plus important est cependant ailleurs : dans les options concernant le sous-système mémoire et l'ensemble stockage du Raptor X18. En effet, la carte mère retenue par Eurocom est très capable à ce niveau avec quatre ports SO-DIMM DDR5-5600 et pas moins de quatre slots M.2 NVMe (3x PCIe 4.0, 1x PCIe 5.0).
Un « serveur mobile » plus qu'un portable classique
De nombreuses options donc pour la mémoire vive comme pour le stockage qu'il est possible de « maximiser » grâce à l'outil de configuration mis en œuvre par Eurocom : au-delà de la base, on peut à peu près tout choisir.
De fait, si le processeur n'est pas modifiable, on peut choisir entre les deux cartes graphiques évoquées précédemment, mais aussi et surtout se moquer des pénuries actuelles en matière de DRAM et de NAND en atteignant des montants à peine raisonnable sur la mémoire vive et le stockage.
En jouant avec les options, nous avons pu atteindre 256 Go (4x 64 Go) de DDR5-5600 signée Micron pour un surcoût de 2 270 euros. Nous avons aussi pu opter pour quatre SSD 8 To signés Samsung (9100 Pro) ou Western Digital (SN850X) soit, à chaque fois, 1 081 euros de plus sur la douloureuse.
Une douloureuse qui n'aura d'ailleurs jamais aussi bien porté son nom puisqu'en gardant les contrôleurs réseau déjà prévus, mais en ajoutant aussi un Marvel AQC107S (10 GbE) à 337 euros, nous atteignons la somme stratosphérique de 13 111 euros sachant que la base est déjà facturée 3 952 euros par Eurocom.
Alors, forcément, une telle configuration n'est pas prévue pour le quidam lambda et Eurocom souligne d'ailleurs qu'il ne s'agit pas pour elle d'un laptop classique, mais plutôt d'un « serveur mobile » destiné à des tâches très particulières. Cela dit, vous avez raison, nous aurions dû en parler hier : peut-être le gros barbu aurait-il consenti un geste !