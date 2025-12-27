Gemini va s’appuyer sur une petite caméra intégrée à l’intérieur du réfrigérateur pour identifier les différents types d’aliments, mais aussi évaluer les quantités disponibles. Grâce à cette analyse visuelle, l’IA sera en mesure de proposer des recommandations de recettes adaptées aux ingrédients présents, limitant ainsi les oublis et le gaspillage.

L’utilisateur pourra notamment savoir rapidement quels plats préparer sans avoir à vérifier manuellement le contenu de son réfrigérateur.