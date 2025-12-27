Et si, grâce à l'IA, votre frigo vous donnait des conseils pratiques pour savoir quels plats préparer, quels ingrédients acheter et à quel moment les aliments risquent de se détériorer ?
Il y a quelques semaines, Samsung intégrait de nouvelles fonctionnalités à sa gamme de frigos connectés… introduisant au passage des publicités. Au CES 2026 de Las Vegas, le géant coréen va faire la démonstration des nouvelles capacités acquises par la technologie AI Vision de sa gamme Bespoke Refrigerator, via des fonctionnalités développées directement avec un certain Google Gemini.
Vers des frigos toujours plus intelligents chez Samsung
Samsung va en effet dévoiler une toute nouvelle génération de réfrigérateurs Bespoke AI Refrigerator Family Hub, intégrant une version toujours plus aboutie de son système AI Vision. Ces fonctionnalités s’appuient désormais sur Google Gemini, soit une première mondiale pour une intégration de ce type au sein d’un réfrigérateur connecté.
Jusqu’à présent, l’AI Vision de Samsung était capable de reconnaître localement jusqu’à 37 types d’aliments frais et environ 50 produits transformés préenregistrés. La nouvelle version, qui sera présentée à Las Vegas, entend déjà dépasser ces limites en élargissant considérablement le spectre des aliments identifiables, afin d’offrir une expérience plus complète et surtout plus souple au quotidien.
Samsung, qu'est-ce qui reste dans le frigo ?
Mais ce n'est pas tout, puisque Samsung prévoit également que le réfrigérateur puisse reconnaître des aliments transformés, sans inscription préalable, en enregistrant automatiquement leur nom.
Gemini va s’appuyer sur une petite caméra intégrée à l’intérieur du réfrigérateur pour identifier les différents types d’aliments, mais aussi évaluer les quantités disponibles. Grâce à cette analyse visuelle, l’IA sera en mesure de proposer des recommandations de recettes adaptées aux ingrédients présents, limitant ainsi les oublis et le gaspillage.
L’utilisateur pourra notamment savoir rapidement quels plats préparer sans avoir à vérifier manuellement le contenu de son réfrigérateur.
Le système pourra également reconnaitre les aliments stockés dans des contenants personnels, ou encore suggérer des listes de courses, en indiquant les produits manquants, et même ceux à renouveler prochainement, afin de simplifier l’organisation des repas et anticiper les besoins du quotidien.
« Grâce à une identification plus fine et plus fiable des ingrédients, la gestion des stocks devient plus claire et plus intuitive. Samsung profitera du CES pour démontrer ces nouvelles capacités et les usages inédits de son AI Vision, esquissant la vision d’une cuisine véritablement intelligente, personnalisée et pilotée par l’IA », indique la marque coréenne.
Le géant coréen profitera également du CES pour faire la démonstration de sa nouvelle cave à vin Bespoke AI Wine Cellar, dotée elle aussi du système AI Vision reposant sur Google Gemini. Vous l'aurez deviné, la cave saura reconnaitre les étiquettes, suivre les bouteilles, identifier leur emplacement précis et mettre automatiquement à jour le gestionnaire SmartThings dédié.
