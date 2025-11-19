La Pomme se veut plus verte que verte, mais son image d'élève modèle vient de prendre un sacré coup. Le géant de la technologie a été épinglé par l'Agence américaine de protection de l'environnement, qui lui a infligé une amende de 261 283 dollars pour une gestion pour le moins hasardeuse de ses déchets toxiques.
Décidément, entre les grands discours sur la neutralité carbone et la réalité du terrain, il y a un monde. Cette sanction met en lumière des pratiques peu reluisantes au sein d'une usine californienne, soulevant des questions piquantes sur la sincérité des engagements écologiques de la marque la plus valorisée au monde.
Des poubelles bien embarrassantes à Santa Clara
L'affaire a éclaté suite à une inspection menée dans une usine d'Apple à Santa Clara, en plein cœur de la Silicon Valley. Les inspecteurs fédéraux ont découvert un tableau peu glorieux : des déchets dangereux non identifiés, des conteneurs mal étiquetés et des substances stockées bien au-delà des délais légaux. Pire encore, l'installation laissait s'échapper des émissions polluantes d'une cuve de solvants sans le moindre contrôle, le tout à proximité de zones résidentielles. Un cocktail peu savoureux qui contrevient directement à la loi américaine sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA).
Pour une entreprise qui communique à grands frais sur son amour de la planète, l'écart est saisissant. Les efforts pour atteindre une chaîne d'approvisionnement entièrement décarbonée semblent bien loin des réalités de ce site californien.
Un passé qui ne passe pas
Ce n'est pas la première fois qu'Apple se fait taper sur les doigts pour ses pratiques environnementales. En 2016, la firme de Cupertino avait déjà dû régler une facture de 450 000 dollars pour avoir géré des déchets électroniques sans les autorisations nécessaires. À l'époque, la direction avait plaidé une simple « erreur administrative ». Une excuse un peu facile qui, aujourd'hui, sonne comme un disque rayé.
Bien qu'Apple assure avoir rapidement corrigé le tir en installant les équipements manquants et en se conformant aux normes, cette récidive laisse un goût amer. La marque a beau jeu de minimiser l'incident en affirmant qu'il n'y avait « aucun risque pour l'environnement », les faits rapportés par l'agence fédérale racontent une autre histoire. Au final, cette amende, bien que modeste pour un titan comme Apple, rappelle que derrière le marketing bien huilé se cache une machinerie industrielle dont les rouages ne sont pas toujours aussi propres qu'on voudrait nous le faire croire.