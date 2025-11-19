Ce n'est pas la première fois qu'Apple se fait taper sur les doigts pour ses pratiques environnementales. En 2016, la firme de Cupertino avait déjà dû régler une facture de 450 000 dollars pour avoir géré des déchets électroniques sans les autorisations nécessaires. À l'époque, la direction avait plaidé une simple « erreur administrative ». Une excuse un peu facile qui, aujourd'hui, sonne comme un disque rayé.

Bien qu'Apple assure avoir rapidement corrigé le tir en installant les équipements manquants et en se conformant aux normes, cette récidive laisse un goût amer. La marque a beau jeu de minimiser l'incident en affirmant qu'il n'y avait « aucun risque pour l'environnement », les faits rapportés par l'agence fédérale racontent une autre histoire. Au final, cette amende, bien que modeste pour un titan comme Apple, rappelle que derrière le marketing bien huilé se cache une machinerie industrielle dont les rouages ne sont pas toujours aussi propres qu'on voudrait nous le faire croire.