inconnu_de_passage

Pour moi le problème du dock officiel c’est même pas une question de prix, les docks USB-C à 30€ ne gèrent souvent pas la 4K 60Hz ou 1440p 120Hz, donc les 100€ me choquent pas.

Le vrai problème, c’est la compatibilité avec l’USB-C standard.

Je voudrais pouvoir utiliser la Switch 2 sur mon bureau, au même endroit que je branche en USB-C une demi-douzaine de machines.

Comme Nintendo est casse-pieds, j’ai le choix entre :

Utiliser le dock officiel, débrancher les câbles du dock USB-C normal pour les transférer vers le dock Nintendo, ou éventuellement ajouter un KVM pour dupliquer le câblage et pas faire du branchage/débranchage tous les soirs. Mais ça fait un gros merdier de câbles sur le bureau.

Trouver un dock USB-C qui prends en charge la Switch 2 ainsi que les appareils standards. Mais avec le risque qu’une mise à jour casse la compatibilité.

Trouver un bricolage pour permettre de brancher mes PC dans le dock Nintendo. J’y perdrais quelques périphériques par manque de ports, mais ça reste gérable.

Et par contre, le jour où je change d’écran et j’en prends qui gère directement l’USB-C, je retourne à la case départ.