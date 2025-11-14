La mise à jour 21.0.0 du Nintendo Switch 2, déployée cette semaine, apporte plusieurs améliorations bienvenues à la console hybride, dont la possibilité de désactiver les vidéos en lecture automatique dans l’eShop et de nouveaux indicateurs pour distinguer jeux physiques et numériques. Mais depuis son installation, de nombreux utilisateurs signalent un effet secondaire beaucoup moins réjouissant…
Depuis le déploiement de cette dernière mise à jour, un problème inattendu fait surface. En effet, de nombreux utilisateurs rapportent que leurs stations d’accueil tierces ne fonctionnent plus correctement, voire plus du tout.
Des accessoires soudainement inutilisables
Les premiers retours sont apparus sur Reddit, YouTube et les forums spécialisés, avant d’être relayés par Kotaku et Engadget. Dans certains cas, les docks refusent tout simplement d’afficher la moindre image. Dans d’autres, ils deviennent instables et nécessitent plusieurs redémarrages de la console avant de fonctionner temporairement. Le YouTuber AustinJohnPlays affirme que ses deux adaptateurs testés sont devenus inutilisables dès l’installation de la mise à jour. Tous les modèles tiers ne semblent toutefois pas touchés, mais les témoignages portent sur des accessoires assez variés. Pour l’heure, aucune liste claire des docks affectés n’a émergé.
Bug involontaire ou verrouillage matériel ?
Nintendo n’a pas encore commenté le problème. On ignore donc s’il s’agit d’un incident technique, qui pourrait par exemple être lié au protocole USB-C ou au mode d’affichage, ou d’un changement volontaire visant à restreindre l’usage d’accessoires non officiels (ce qui parait toutefois peu probable).
Malgré tout, il s'agit d'un sujet sensible, pour la simple raison que le dock officiel coûte entre 80 et 125 €, alors que des alternatives tierces se trouvent à partir de 30 €. Pour les joueurs qui déplacent souvent leur console entre plusieurs pièces ou plusieurs lieux de vie, ces solutions étaient devenues incontournables.
En attendant une réaction de Nintendo
Sans communication officielle, deux options s’offrent aux utilisateurs : éviter la mise à jour (tant que la console n’est pas connectée à internet) ou tenter plusieurs redémarrages, ce qui semble résoudre temporairement le problème pour certains.
Reste à voir si Nintendo déploiera rapidement un correctif, ou si cette incompatibilité perdurera. Pour l’instant, la prudence reste de mise pour ceux qui dépendent de docks tiers.