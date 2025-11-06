Connaissiez-vous cette pépite qui n'est certes pas encore une licorne, mais qui a clairement le vent en poupe ? Hoora se veut le TikTok du jeu vidéo. Concrètement, la plateforme mobile qui promet de transformer la manière dont on découvre et consomme le jeu vidéo, annonce une levée de fonds de 1,1 million d'euros. Un tour de table qui doit permettre à la start-up française d'accélérer son développement en Europe et de préparer son entrée sur le marché américain.

Une application pensée pour le scroll, pas pour le téléchargement

Hoora mise sur une idée simple : faire défiler l'écran de son smartphone pour lancer instantanément des centaines de jeux, sans téléchargement ni temps d'attente. Dans un secteur évalué à plus de 90 milliards de dollars, la start-up s'attaque frontalement au modèle historique des app stores en misant sur l'instantanéité, la diversité et la découverte continue. Testée en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse, la plateforme afficherait déjà des coûts d'acquisition inférieurs aux standards du marché.

Avec cette levée, Hoora veut enrichir son expérience avec de nouvelles fonctionnalités sociales et poser les bases d'un modèle inspiré de Spotify, où les développeurs pourront monétiser leurs créations. Une trajectoire à suivre de près pour quiconque s'intéresse au gaming mobile.