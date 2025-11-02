Face à une facture opaque et exorbitante, un proche endeuillé a utilisé Claude AI pour analyser, contester et réduire des coûts médicaux initialement fixés à 195 000 dollars. Le modèle d’Anthropic a mis en évidence des doublons, des erreurs de codage et plusieurs pratiques contraires aux règles de facturation.
La disparition d'un être cher s'accompagne parfois d'un fardeau administratif et financier. Un utilisateur de Threads, sous le pseudonyme nthmonkey, vient de partager comment Claude AI l'a aidé à contester une facture hospitalière démesurée suite au décès de son beau-frère d'une crise cardiaque. L'assurance santé du défunt ayant expiré deux mois avant le drame, l'hôpital a présenté une note de 195 000 dollars pour les quatre dernières heures de soins en unité de soins intensifs.
Claude AI utilisé pour contester une facture médicale exorbitante après un décès
Avant d’utiliser l’outil d’Anthropic, la famille a demandé aux administrateurs de l’établissement une ventilation complète des lignes de facturation. Les échanges ont été longs, avec pour exemple une mention « Cardiology » affichée à 70 000 dollars, sans autre précision. Après plusieurs allers-retours, l’hôpital a fourni les codes standards de facturation, invoquant des « mises à niveau informatique » pour expliquer l’absence de transparence initiale.
Une fois ces données obtenues, nthmonkey raconte que Claude AI a analysé les codes pour déceler des incohérences. La plus importante concernait la facturation simultanée de la procédure principale et de toutes ses composantes. Selon nthmonkey, cela correspondait à une double facturation susceptible d’être refusée par Medicare. Il écrit : « L'hôpital nous a facturé la procédure principale puis à nouveau chaque composant ». Cette seule erreur représentait au total environ 100 000 dollars de frais potentiellement injustifiés.
Quand Claude AI participe également à la préparation des arguments face à l'hôpital
Le chatbot a également mis en évidence un mauvais usage des codes liés à l’hospitalisation et à l’arrivée en service d’urgence, ainsi qu’un cas où des services de ventilation avaient été facturés le même jour qu’une admission d’urgence, une pratique pouvant constituer une violation réglementaire. Le proche endeuillé estime que l’établissement « inventait ses propres règles, ses propres prix, en pensant pouvoir soutirer de l'argent à des personnes non averties ».
Au-delà même des chiffres, Claude AI a aussi servi à rédiger les courriers de contestation. L’outil a élaboré des lettres évoquant une possible action juridique, un risque de mauvaise publicité et même des interventions devant des comités législatifs. À l’issue du processus, la facture a finalement été ramenée à 33 000 dollars. Selon nthmonkey, cela n’a toutefois pas empêché l’hôpital de proposer aux proches, en parallèle, de demander une aide caritative pour régler la somme initiale.