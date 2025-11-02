Avant d’utiliser l’outil d’Anthropic, la famille a demandé aux administrateurs de l’établissement une ventilation complète des lignes de facturation. Les échanges ont été longs, avec pour exemple une mention « Cardiology » affichée à 70 000 dollars, sans autre précision. Après plusieurs allers-retours, l’hôpital a fourni les codes standards de facturation, invoquant des « mises à niveau informatique » pour expliquer l’absence de transparence initiale.

Une fois ces données obtenues, nthmonkey raconte que Claude AI a analysé les codes pour déceler des incohérences. La plus importante concernait la facturation simultanée de la procédure principale et de toutes ses composantes. Selon nthmonkey, cela correspondait à une double facturation susceptible d’être refusée par Medicare. Il écrit : « L'hôpital nous a facturé la procédure principale puis à nouveau chaque composant ». Cette seule erreur représentait au total environ 100 000 dollars de frais potentiellement injustifiés.