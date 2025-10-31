Le principal argument commercial du Kompanio 540 réside dans son efficacité énergétique. MediaTek affirme que la puce offre « une autonomie 35 % supérieure à celle de la concurrence, permettant aux utilisateurs de Chromebooks de rester productifs toute la journée ». La conception à faible consommation électrique assure également « un fonctionnement sans ventilateur, garantissant des performances silencieuses ». Les Chromebooks équipés de cette puce seront légers et peu chauffants, favorisant ainsi la portabilité, toujours selon le fabricant.

Pour mémoire, MediaTek équipe déjà plusieurs Chromebooks avec ses puces Kompanio. Le Kompanio 540 rejoindra cette gamme au sein de nouveaux ordinateurs portables fins et ultraportables prévus pour le début de l'année 2026. Si certains attendaient un processeur premium capable de rivaliser avec les puces haut de gamme du marché, MediaTek a pour cette fois privilégié le segment éducatif.