MediaTek vient d'annoncer le Kompanio 540, une nouvelle puce destinée aux Chromebooks qui arrivera début 2026. Ce chipset promet une autonomie prolongée et des appareils silencieux fonctionnant sans ventilateur.
MediaTek élargit sa gamme de processeurs pour ordinateurs portables avec le lancement du Kompanio 540. Cette puce octa-core est spécifiquement conçue pour équiper les Chromebooks, notamment ceux destinés au secteur éducatif. Le fabricant taïwanais met en avant des gains d'efficacité énergétique et une conception adaptée aux machines ultrafines.
Kompanio 540 : des performances pensées pour la navigation web et le streaming
Le MediaTek Kompanio 540 s'appuie sur une configuration à huit cœurs intégrant deux processeurs Arm Cortex-A78, un moteur graphique double cœur, ainsi que la prise en charge de la mémoire LPDDR5 et du stockage UFS 3.1. Selon le constructeur, cette architecture permet une utilisation fluide et un multitâche efficace. Les utilisateurs peuvent basculer entre les tâches courantes comme la navigation web, le streaming ou le jeu vidéo sans ralentissement. Cette puce vise particulièrement les étudiants, qui peuvent ainsi travailler sur plusieurs applications simultanément.
Une autonomie en hausse de 35 % et fonctionnement sans ventilateur
Le principal argument commercial du Kompanio 540 réside dans son efficacité énergétique. MediaTek affirme que la puce offre « une autonomie 35 % supérieure à celle de la concurrence, permettant aux utilisateurs de Chromebooks de rester productifs toute la journée ». La conception à faible consommation électrique assure également « un fonctionnement sans ventilateur, garantissant des performances silencieuses ». Les Chromebooks équipés de cette puce seront légers et peu chauffants, favorisant ainsi la portabilité, toujours selon le fabricant.
Pour mémoire, MediaTek équipe déjà plusieurs Chromebooks avec ses puces Kompanio. Le Kompanio 540 rejoindra cette gamme au sein de nouveaux ordinateurs portables fins et ultraportables prévus pour le début de l'année 2026. Si certains attendaient un processeur premium capable de rivaliser avec les puces haut de gamme du marché, MediaTek a pour cette fois privilégié le segment éducatif.