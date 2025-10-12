Dans une vidéo, ASRock confirme la compatibilité de ses cartes mères à base de chipset X650 avec les futurs proceseurs Ryzen d'AMD.
L'arrivée prochaine – mais à voir quand exactement – des processeurs Zen 6 a de quoi inquiéter les usagers actuels : alors qu'ils emploieront le même socket AM5, seront-ils compatibles avec les cartes mère actuelles ?
De la compatibilité Zen 6
Il y a seulement quelques jours, MSI indiquait de manière très claire que ses cartes mères AM5 à base de chipset X800 seront compatibles avec la prochaine génération de processeurs AMD.
Aujourd'hui, les choses sont encore un peu plus explicites, du côté d'ASRock cette fois. La société a effectivement publié une courte vidéo sur la plateforme chinoise BiliBili, vidéo qui vient évoquer la question de la compatibilité à long terme des cartes ASRock : une compatibilité qui ne semble pas devoir faire de doute pour le fabricant.
Dans cette vidéo, ASRock précise effectivement que ses cartes mères à base de chipset B850 seront à même d'accepter les futures puces AMD en précisant que ses produits sont « Zen 6 ready ». Une formulation qui ne détaille pas les puces concernées sachant qu'AMD n'a de toute façon pas encore révéler le moindre processeur Zen 6 pour le moment.
Un second CPU Zen 5 mis hors jeu par ASRock ?
Cette annonce d'ASRock est d'importance d'autant qu'elle suite celle de MSI, mais aussi un commentaire assez similaire d'ASUS. On peut donc se dire que la compatibilité Zen 6 ne devrait pas poser trop de problèmes aux cartes actuelles.
Problème, dans le cas d'ASRock, on pourrait presque dire que cette annonce nous fait une belle jambe alors que le fabricant n'arrive pas à sa dépatouiller de ce CPU Ryzen Zen 5 mis hors-service par une carte ASRock. Pour être tout à fait honête, les choses sont floues et nous ne voudrions pas juger abusiement.
Reste que les faits rapportés par nos confrères ne semblent guère devoir faire de doute et qu'un certain ShendonZ a publié sur la plateforme Reddit un message qui ne laisse guère de place au coute : pour lui, si son Ryzen 7 9800X3D a été mis sur la touche, c'est la faute de la carte mère.
ShendonZ précise qu'après son premier problème, il n'avait pas opté pour un changement pur et simple de carte mère. Il précise qu'il espérait voir d'autres usages au sein d'ASRock d'autant que de nouveaux BIOS ont été déployés pour corriger les problèmes et permettre un usage « sans casse ».
Hélas, l'histoire s'est reproduit pour ShendonZ qui explique que deux mois et demi après la fin de son premier Ryzen 7 9800X3D, le second a été grillé dans des conditions exactement similaires. S'il attend une réponse d'ASRock, ShendonZ explique aussi que, pour lui, cette marque, c'est terminé.