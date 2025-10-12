Cette annonce d'ASRock est d'importance d'autant qu'elle suite celle de MSI, mais aussi un commentaire assez similaire d'ASUS. On peut donc se dire que la compatibilité Zen 6 ne devrait pas poser trop de problèmes aux cartes actuelles.

Problème, dans le cas d'ASRock, on pourrait presque dire que cette annonce nous fait une belle jambe alors que le fabricant n'arrive pas à sa dépatouiller de ce CPU Ryzen Zen 5 mis hors-service par une carte ASRock. Pour être tout à fait honête, les choses sont floues et nous ne voudrions pas juger abusiement.

Reste que les faits rapportés par nos confrères ne semblent guère devoir faire de doute et qu'un certain ShendonZ a publié sur la plateforme Reddit un message qui ne laisse guère de place au coute : pour lui, si son Ryzen 7 9800X3D a été mis sur la touche, c'est la faute de la carte mère.