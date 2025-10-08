« Miroir, mon gentil miroir, qui est la plus belle carte graphique du royaume ? »
Un accessoire de plus pour agrémenter votre PC et rendre votre boîtier plus attrayant que jamais ? Reconnaissons que celui-ci, nous ne l'avions pas vu venir, mais votre carte graphique vous remerciera… à n'en pas douter !
Mettre en avant sa carte graphique
Afin de toujours avoir un œil sur leur carte graphique, de plus en plus d'usagers se tournent vers les boîtiers « aquarium » ou, au moins, ceux avec une vitre sur la paroi latérale de gauche.
Encore un peu plus fort, des boîtiers autorisent depuis déjà un petit moment la mise en place à la verticale de ladite carte graphique. Non seulement la vitre permet d'observer la carte, mais puisque celle-ci est maintenant à la verticale, il est possible de la contempler dans toute sa splendeur !
Admirez cette magnifique GeForce RTX Windforce grâce au NB-VGA-MIRROR. ©Nagao
Mais, tout le monde n'a pas forcément les finances pour changer de boîtier ou alors les boîtiers autorisant cette disposition verticale ne vous conviennent pas pour d'autres raisons. N'ayez crainte, la société Nagao a LA solution.
Un accessoire inclinable jusqu'à 90°
Une solution aussi simple qu'elle est ingénieuse… enfin à condition de trouver ingénieux de vouloir absolument pouvoir jeter un œil en permanence aux petits ventilateurs de la carte graphique.
Basée au Japon, Nagao a donc imaginé un accessoire que ne renierait pas la sorcière de Blanche-Neige : un miroir que l'on place astucieusement sous la carte graphique et qui, grâce à une inclinaison variable de 0° à 90° vient réfléchir la partie la plus importante de la carte graphique : celle avec les ventilateurs. De fait, grâce à cet outil indispensable, il est possible de voir la carte comme si elle est était disposée à la verticale.
En réalité, c'est même un peu mieux puisque la carte peut être orientée de la plus précise des façon de sorte que l'on voit plus nettement son système de refroidissement. Bien sûr, cela implique d'avoir une paroi vitrée et, tant qu'à faire, une carte plus originale que celle présentée en photo par Nagao. Indispensable que l'on vous dit !