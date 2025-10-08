Afin de toujours avoir un œil sur leur carte graphique, de plus en plus d'usagers se tournent vers les boîtiers « aquarium » ou, au moins, ceux avec une vitre sur la paroi latérale de gauche.

Encore un peu plus fort, des boîtiers autorisent depuis déjà un petit moment la mise en place à la verticale de ladite carte graphique. Non seulement la vitre permet d'observer la carte, mais puisque celle-ci est maintenant à la verticale, il est possible de la contempler dans toute sa splendeur !