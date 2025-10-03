En effet, en passant par les cartes prépayées, il est encore possible de s'offrir trois mois de Game Pass Ultimate pour 38,99€, soit environ 13€/mois seulement.

À noter que l'offre donne bien accès à la formule Ultimate du Xbox Game Pass, soit celle qui permet aujourd'hui de bénéficier de tous les avantages (intégralité du catalogue de jeux, Ubisoft+ Classics, EA Play, cloud gaming optimisé…).