Oui, il est encore possible de bénéficier du Xbox Game Pass Ultimate à son ancien prix, soit une petite quinzaine d'euros par mois. Et pour cela, il faut passer par les cartes prépayées, vendues notamment par le géant Amazon, qui n'a pas (encore) ajusté les tarifs. Explications.
Cela n'a pas pu vous échapper, Microsoft a littéralement chamboulé son Xbox Game Pass il y a quelques jours. Au menu, trois nouveaux paliers : Essential, Premium et Ultimate, qui remplacent les anciennes formules, un PC Game Pass qui disparait de la communication, mais aussi (et surtout) une augmentation stratosphérique du prix de l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate; qui grimpe à 26,99€/mois.
Un Xbox Game Pass Ultimate à prix « normal » via les cartes prépayés
Très vite, une vague de mécontentement s’est fait entendre parmi les joueurs. Beaucoup ont exprimé leur déception face à cette situation et nombre d’entre eux ont affirmé qu’ils ne comptaient pas renouveler leur abonnement au Game Pass Ultimate, estimant que le service ne répondait plus à leurs attentes. Toutefois, il y a encore un moyen de s'offrir quelques mois de Game Pass Ultimate à prix classique.
En effet, en passant par les cartes prépayées, il est encore possible de s'offrir trois mois de Game Pass Ultimate pour 38,99€, soit environ 13€/mois seulement.
À noter que l'offre donne bien accès à la formule Ultimate du Xbox Game Pass, soit celle qui permet aujourd'hui de bénéficier de tous les avantages (intégralité du catalogue de jeux, Ubisoft+ Classics, EA Play, cloud gaming optimisé…).
Les cartes prépayées, un moyen de repousser l'échéance
C'est notamment le cas sur Amazon, dont les cartes prépayées Xbox Game Pass sont actuellement prises d'assaut, à tel point que les articles en question sont numéro 1 des ventes sur la plateforme américaine. Et pour cause, ces dernières sont encore affichées aux « anciens » tarifs.
Pour utiliser une carte prépayée Xbox Game Pass Ultimate, il suffit de se rendre dans la section Abonnements de sa console Xbox. En cliquant sur l'option Echanger un Code, on peut alors rentrer la clé (reçue par mail) qui va permettre de déverrouiller le précieux sésame.
L'activation est immédiate, et permet aussitôt d'accéder à tous les services proposés par le Game Pass Ultimate de Xbox.
Il convient néanmoins de rester vigilant, puisqu'à l’issue de la période couverte par la carte prépayée, l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate sera automatiquement reconduit par Microsoft au nouveau tarif officiel de 26,99€ par mois, pour peu que le joueur n'ait pas désactivé l’option de renouvellement automatique.
