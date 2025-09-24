La gamme Xiaomi Robot Vacuum 5 sera disponible à partir du 1er octobre prochain. Les prix grimpent par rapport aux précédentes générations proposées par le constructeur :

Xiaomi Robot Vacuum 5 : 649,99 €

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro : 799,99 €

Une offre de précommande jusqu'au 30 septembre permettra aux premiers acheteurs de bénéficier d'un accessoire gratuit.