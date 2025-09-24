Xiaomi monte en gamme avec ses deux nouveaux aspirateurs robots. Les Robot Vacuum 5 et 5 Pro misent sur une puissance d’aspiration élevée et l'arrivée de l'IA pour un nettoyage plus précis des sols.
Xiaomi a déjà une petite expérience dans l'univers du nettoyage de la maison. Le constructeur propose des aspirateurs robot accessibles et qui se concentrent sur l'essentiel, quitte à faire l'impasse sur les dernières innovations vues ailleurs sur les modèles plus haut de gamme. Avec les Xiaomi Robot Vacuum 5 et 5 Pro, le constructeur chinois monte en gamme, et ajoute l’intelligence artificielle au cœur de ses produits. Le Robot Vacuum 5 Pro s’adresse aux utilisateurs qui cherchent le maximum de confort et d’autonomie, tandis que le Robot Vacuum 5 met l’accent sur un bon rapport entre puissance et compacité. On vous détaille ces deux produits disponibles dans quelques jours.
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro : une caméra IA pour la détection des objets
Le Robot Vacuum 5 Pro se distingue par une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, suffisante pour éliminer poussières, poils d’animaux et débris plus lourds. Grâce à sa navigation laser dToF, il peut se glisser sous les meubles de seulement 9,5 cm de hauteur, atteignant des zones que les modèles traditionnels laissent de côté. Cette approche lui permet de couvrir plus de surface sans intervention manuelle.
Il bénéficie également d’une intelligence artificielle avancée, avec reconnaissance des saletés et évitement des obstacles via un système à triple caméra. Cette technologie réduit les risques de collisions et améliore la précision du nettoyage. Xiaomi intègre aussi un bras à double extension de la serpillère et une brosse latérale pour assurer un nettoyage complet des coins et bords.
Sa station améliorée assure le lavage de la serpillère à l’eau chaude à 80 °C, accompagnée de cycles automatiques. Objectif : limiter la maintenance et garantir un niveau d’hygiène élevé sans nécessiter de nettoyage manuel fréquent. Associée à une batterie de 5200 mAh pour une autonomie allant jusqu’à 140 minutes, la solution cible clairement les grandes habitations.
Serpillère extensible et 20 000 Pa de puissance ©Xiaomi
Xiaomi Robot Vaccum 5 : l'essentiel des capacités, la reconnaissance des objets en moins
Le Robot Vacuum 5 reprend la même puissance d’aspiration de 20 000 Pa, mais dans un format plus compact. Son radar rétractable doté de la technologie dToF lui permet de s’adapter aux espaces exigus, tandis que son système de détection S-Cross à double faisceau laser assure un évitement précis des obstacles. La reconnaissance des objets n'est pas proposée, et la caméra est absente de ce modèle pour faire baisser le prix de vente.
La station de base standard se concentre aussi sur l’essentiel, avec des plateaux autonettoyants et un séchage à air chaud pour l'entretien automatique. L'aspirateur robot conserve aussi les serpillères extensibles pour le nettoyage dans les coins et le long des murs.
Comme son grand frère, le Robot Vacuum 5 fonctionne avec l’application Xiaomi Smart Home et est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant (jusqu'à son remplacement par Gemini). Cette connectivité facilite le pilotage à distance et l’intégration dans un écosystème domotique plus large. Là encore, la batterie de 5200 mAh offre jusqu’à 140 minutes d’autonomie, permettant de couvrir de vastes surfaces sans recharge intermédiaire.
Xiaomi Robot Vacuum 5 : prix et disponibilité
La gamme Xiaomi Robot Vacuum 5 sera disponible à partir du 1er octobre prochain. Les prix grimpent par rapport aux précédentes générations proposées par le constructeur :
- Xiaomi Robot Vacuum 5 : 649,99 €
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro : 799,99 €
Une offre de précommande jusqu'au 30 septembre permettra aux premiers acheteurs de bénéficier d'un accessoire gratuit.