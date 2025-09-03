Depuis 13 ans déjà, les visiteurs du Musée du Louvre à Paris pouvaient bénéficier d'un Audioguide pour le moins original, au travers… d'une Nintendo 3DS. En cette rentrée 2025, le musée tourne la page, et va bientôt remplacer les consoles à double écran de Nintendo.
Proposé en neuf langues (français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, japonais, coréen et chinois) et doté d’un système de géolocalisation, l’outil indique au visiteur l’étage et la zone du musée où il se situe, sans oublier bien sûr de proposer diverses informations sur les lieux, les œuvres…
La Nintendo 3DS quitte le Musée du Louvre
Mais depuis ce lundi 1er septembre 2025, le musée parisien a mis fin à cette expérience pour le moins originale, qui mêlait art et jeu vidéo. Autrefois présentée comme « un guide de visite innovant », il faut bien avouer, quatorze années après son lancement initial, que la Nintendo 3DS est aujourd'hui obsolète.
Satoru Iwata, président de Nintendo à l’époque, avait souligné l’intérêt de ce partenariat en exprimant son souhait de proposer « de nouvelles occasions d’enrichir la découverte des œuvres ».
Un « nouvel audioguide » le 21 octobre prochain ?
En 2013, l’application avait même été mise en ligne sur la boutique officielle de la console (sans oublier une version physique sur cartouche), offrant ainsi à chacun la possibilité d’explorer les trésors du Louvre, sans avoir besoin de s’y rendre physiquement.
A l'heure actuelle, le célèbre musée n'a pas évoqué un quelconque successeur à la Nintendo 3DS. Sur le site Web du Louvre, on peut lire : « l’exploitation de l'actuel audioguide s’achève en septembre 2025 pour laisser place à un nouvel audioguide ».
Durant les travaux nécessaires à cette transition, aucun audioguide ne sera proposé à la location entre le 1er septembre et le 21 octobre 2025. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra le nouvel audioguide de ce musée qui accueille chaque année près de 9 millions de curieux.
Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir d’une application mobile pensée pour nos smartphones, mais le musée nous réserve peut-être encore une surprise.