Durant les travaux nécessaires à cette transition, aucun audioguide ne sera proposé à la location entre le 1er septembre et le 21 octobre 2025. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra le nouvel audioguide de ce musée qui accueille chaque année près de 9 millions de curieux.

Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir d’une application mobile pensée pour nos smartphones, mais le musée nous réserve peut-être encore une surprise.