On notera que le choix de Statkraft n'est pas anodin. L'e groupe norvégien est le premier producteur européen d'énergies renouvelables. Il dispose aujourd'hui d'une expertise reconnue dans les contrats PPA (ces accords à long terme où l'acheteur s'engage à acquérir l'électricité produite par un fournisseur) et d'un portefeuille croissant de parcs éoliens et solaires en France.