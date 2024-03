Samsung Galaxy Z Flip 6 : prix, caractéristiques, caméras... ce qu'il faut savoir

Pour la première fois, Samsung ne cantonnerait plus ses appareils flexibles à 8 Go de RAM. En effet, le Sud-coréen pourrait, selon les informations partagées par TheGalox (via X.com), commercialiser une variante alimentée par 12 Go de RAM. Le Galaxy Z Flip6 devrait être commercialisé entre les mois de juillet et août prochains au tarif de départ de 1 199 euros. Pas moins de deux variantes de stockage devraient être proposées à la vente (256 Go et 512 Go) dans quatre coloris différents (bleu clair, vert clair, argent et jaune).