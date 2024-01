Streaming musical : le Parlement européen veut obliger les plateformes à mieux payer les artistes

Le secteur du streaming musical doit de plus en plus faire face aux interférences des autorités politiques. En France, ces initiatives se sont traduites par la mise en place en 2024 d'une taxe sur les géants du streaming, ce qui n'a pas été bien reçu pas certains. Et à Bruxelles, si l'on ne parle pas encore gros sous, les Parlementaires discutent du sujet afin de changer la façon dont les artistes sont rémunérés.