Moins d'abeilles pour polliniser les cultures ? Les agriculteurs innovent !

Celle-ci s'appelle Robee et pour le moment, elle fonctionne sur les cultures de myrtilles et d'avocats. À l’instar d'une tondeuse à gazon, on peut pousser cette machine entre les cultures. Disposant de bras mécaniques, le robot fait vibrer les plantes (comme le battement d'ailes des abeilles) pour en faire tomber le pollen. Celui-ci est ensuite récupéré par un autre outil, Crossbee, qui sert ensuite à disperser le pollen au bon endroit. Ces machines fonctionnant grâce à l'IA sont déjà utilisées un peu partout autour du globe : Espagne, États-Unis, Amérique du Sud, Israël ou encore Afrique du Sud. Selon les déclarations de BloomX, leur usage améliorerait le rendement des cultures d'avocats de 30 %.