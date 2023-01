1 700 applications falsifiées, 11 millions d'appareils ciblés : une énorme fraude publicitaire mise au jour

Si Vastflux a pu fonctionner pendant des mois, même après avoir été détecté, c'est parce que le fonctionnement de l'arnaque était très bien pensé. Invisible pour les utilisateurs et dotée d'un code discret parfaitement intégré, la fraude a pu prospérer, s'activant dès qu'un appareil lisait une publicité vidéo infectée. De plus, comme l'a indiqué

Marion Habiby, experte en mégadonnées, à nos confrères de Wired, les membres du groupe étaient très bien organisés :

« Lorsque j'ai obtenu les résultats du volume de l'attaque, j'ai dû analyser les chiffres plusieurs fois. Il est clair que les fraudeurs étaient bien organisés et qu’ils se sont donné beaucoup de mal pour éviter d’être détectés, s’assurant que leur attaque durerait le plus longtemps possible, et générerait le plus d’argent possible. »





D'après l'étude menée par Human Security, ce sont les iPhone qui ont été visés en priorité. Fondée sur la multiplication des publicités, l'escroquerie n'a visiblement laissé aucune trace dans les appareils des utilisateurs qui ont involontairement participé. En revanche, les publicitaires, dont les activités reposent au moins en partie sur les contenus automatisés, auraient subi un énorme préjudice. Malheureusement, les sommes générées par l'arnaque n'ont pas été dévoilées pour le moment.