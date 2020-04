Tor se sépare d'un tiers de ses effectifs à cause du Covid-19

© The Tor Project

Une équipe réduite à 22 personnes

Le navigateur Web permettant d'explorer Internet de façon anonyme va mal. Géré par une organisation à but non lucratif, le projet a plus que jamais besoin de dons pour subsister.Sur son blog, Tor annonce devoir remercier un tiers de ses effectifs à cause de l'impact économique que fait peser le Covid-19 sur ses activités. «», poursuit Isabela Bagueros, Directrice exécutive de Tor Project.Une équipe réduite, qui ne devrait pas, assure l'intéressée, interrompre les services proposés par Tor.Subsistant uniquement grâce aux dons, Tor Project subit logiquement une dégradation de ses finances ; ses principaux donateurs (particuliers, le gouvernement américain et le secteur privé) ayant d'abord à s'inquiéter de leur propre sort dans un futur proche.Mais alors que l'actualité laisse entrevoir un futur inquiétant pour les libertés individuelles, au regard des mesures de suivi des populations envisagées par plusieurs pays, la mission de Tor Browser est plus que jamais d'utilité publique.