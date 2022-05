Face au malware XorDdos, Microsoft recommande son navigateur Edge aux utilisateurs de Linux

L’article publié par Microsoft, très qualitatif au demeurant, précise que XorDdos cible les systèmes d'exploitation fondés sur Linux, couramment déployés pour les infrastructures en nuage et les appareils de l'Internet des objets (IoT). Il forme ainsi un réseau de machines zombies susceptibles d’être utilisées pour mener des attaques DDoS (déni de service distribué). Ces attaques sont de plus en plus intensives. Microsoft rappelle celle de 2,4 Tbps perpétrée en août 2021, à laquelle on peut ajouter celle de 3,47 Tbps orchestrée en novembre de la même année. Le réseau de machines zombies de XorDdos ne se limite toutefois pas à ce type d’attaques, il sert aussi à porter des attaques par force brute sur des serveurs Secure Shell (SSH).