ZLoader : est-ce vraiment la fin de ce dangereux botnet qui attaque les universités et les hôpitaux ?

ZLoader a-t-il réellement été mis hors d’état de nuire ? Ce fameux malware tristement connu pour attaquer les entreprises, les universités et les établissements de santé était particulièrement actif et a instrumentalisé plusieurs campagnes de cyberattaque dans le monde. Plus concrètement, le botnet s’appuyait sur un réseau de machines infectées chez des milliers de professionnels et de particuliers pour collecter des données sensibles. Les États-Unis, le Canada et l’Inde étaient particulièrement touchés, mais la France n’a pas été épargnée, notamment avec des attaques visant les contribuables.