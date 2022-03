Microsoft Edge améliore la gestion des profils dans sa version 99

Edge 99 est disponible pour tous. Une nouvelle mouture un peu timide en nouveautés et qui n’apporte pas de changements majeurs avant ceux d’Edge 100 , que l’on imagine plus conséquents. Elle aura au moins le mérite d’améliorer la gestion des profils . Désormais, les utilisateurs et utilisatrices du navigateur web de Microsoft peuvent créer une liste de sites prédéfinis à associer pour chaque profil. Plus concrètement, Edge va changer automatiquement de profil en fonction des sites. Par exemple, si un télétravailleur a un profil dédié à son travail, il peut forcer le navigateur à n’utiliser que ce profil sur les sites professionnels afin d’éviter de se connecter avec un autre.