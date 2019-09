Polaroid Lab veut transformer vos photos numériques en véritables polaroids

© Polaroid Originals

Vos selfies sur papier photo

Lire aussi :

Canon lance un crowdfunding pour un appareil photo connecté de poche



Un gadget à 129 dollars

Lire aussi :

Les ventes d'appareils photo atteignent un niveau historiquement bas



Source : TechCrunch

À l'heure actuelle, les téléphones portables permettent de prendre des milliers de, dont la multiplication finit par leur ôter toute véritable signification. En fin de compte, seules les plus importantes à nos yeux semblent aujourd'hui mériter un tirage sur papier. Une opération qui pourrait être simplifiée, grâce à la dernière innovation deL'entreprise américaine a en effet présenté son, sorte de tour en forme d'appareil photo instantané. Différence notable par rapport au produit culte de la marque : la présence d'un support au sommet du dispositif, pour accueillir un téléphone portable.Car la promesse du Polaroid Lab est tout simplement de. Pour cela, il faut télécharger l'application Polaroid, y ouvrir les clichés, déposer l'appareil à l'endroit adéquat et appuyer sur le gros bouton rouge. La machineet vous pouvez vous émerveiller devant votre photo sur papier glacé... après avoir attendu quelques minutes. La nostalgie requiert de la patience.Le dispositif offre également la possibilité de, que vous pourrez ensuite reconstituer, à la façon d'un puzzle.Pour fonctionner, le Polaroid Lab utilise la, qui est ensuite réfléchie sur une série de miroirs. Un fonctionnement qui rappelle le projet Impossible Instant Lab , financé sur Kickstarter en 2012 et qui a finalement été abandonné en 2017.Le Polaroid Lab devrait sortir le 10 octobre 2019, au tarif de(environ 117 euros). Une somme à laquelle il faut également ajouter le prix du papier photo (chaque cliché imprimé pourrait coûter plus d'un dollar)... La nostalgie a également un prix.