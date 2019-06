Le navigateur gamer Opera GX est accessible en early access

Opera GX propose un mode basse consommation pour préserver les performances en cours de jeu

Tous les services utiles aux joueurs réunis dès la page d'accueil

Source : Opera Blog

n'aurait pas pu choisir meilleur créneau que l'pour annoncer son dernier navigateur baptisé. Ce dernier sera conçu pour les joueurs et leur offrira des fonctionnalités dédiées.En premier lieu, évoquons les. Les navigateurs web sont connus pour monopoliser la mémoire de l'ordinateur, et les exécuter en parallèle d'un jeu peut. C'est pourquoi les équipes d' Opéra vont, avec Opera GX, limiter la consommation deau niveau du processeur et du GPU. Il suffira de cliquer sur une option accessible depuis le menu du navigateur pour activer ce mode avant de lancer un jeu.est bien sur lui aussi accessible d'un clic et s'intègre nativement dans le logiciel, via une barre latérale située à gauche de la fenêtre.permet de recevoir des notifications, dès que les streamers auxquels on est abonnés démarrent un live par exemple.L'éditeur offre également une interface permettant aux gamers d'accéder à différents services deinstantanée, comme Messenger Telegram ou la version web de WhatsApp , mais également à des services comme Discord ou YouTube, depuis la page d'accueil.proposé par Opera GX a été particulièrement travaillé pour rappeler celui proposé par les consoles de salon. Le visuel est, pour ceux qui voudraient se détacher du thème noir et rouge proposé par défaut. Opéra ne s'arrête pas là et proposera, une sorte dedédié au gaming qui présentera les derniers jeux du moment, ou les promotions les plus alléchantes disponibles sur le web. Le bloqueur de pubs et le VPN introduits dans la version standard du navigateur de la marque sont également intégrés par défaut.Les utilisateurs les plus curieux peuvent d'ors et déjà télécharger une première version bêta , appelée, uniquement disponible sous Windows. Opéra indique que le logiciel en version finale sera, lui, disponible avant la fin de cette année.