Firefox 73 est disponible : quelles sont les nouveautés au programme ?

Définir un niveau de zoom global

Le niveau de zoom global s'applique à l'intégralité du Web.

Des vulnérabilités corrigées et l'accès à NextDNS

NextDNS rejoint Cloudflare au rang des résolveurs DoH.

Disponible dès aujourd'hui sur Windows, macOS, Linux et Android, Firefox 73 offre aux internautes malvoyants de nouvelles options de confort sur le Web.Vous avez probablement déjà été frustré par la fonctionnalité du zoom sur votre navigateur. Jusqu'à présent, si un texte vous semblait trop petit, vous vous rendiez dans les paramètres de la page, ou utilisiez un raccourci afin d'opérer un zoom. Problème : le zoom n'était actif que sur la page actuellement consultée. En changeant de page, il faut tout recommencer.Constatant que la manœuvre n'est pas idéale, Firefox 73 inaugure une option dite de « Zoom global ». Depuis les paramètres du navigateur, dans la partie « Langue et apparence », un nouvel item baptisé « Zoom par défaut » a fait son apparition. Il permet de choisir un niveau de zoom global, qui s'appliquera donc sur l'intégralité du Web, et non plus seulement à la page visitée. On peut également choisir de limiter le zoom au texte, afin d'éviter d'agrandir les images.Toujours au chapitre de l'accessibilité, Firefox 73 a amélioré sa fonctionnalité d'affichage à contraste élevé. Si l'utilisateur active le mode contraste élevé dans les options d'accessibilité de son système, le navigateur se mettra au diapason. Auparavant, Firefox se contentait de retirer les images de fond pour améliorer la lisibilité. Une belle avancée donc.La nouvelle version du navigateur se charge évidemment de colmater un certain nombre de failles. Sept, précisément, dont l'éditeur annonce que quatre étaient qualifiées de graves. Celles-ci pouvaient notamment servir à des acteurs malveillants pour injecter du code via JavaScript.Enfin, et c'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leurs données personnelles : Firefox 73 ajoute le résolveur NextDNS à la liste des fournisseurs de DNS-over-HTTPS. Jusqu'à présent, seul Cloudflare était disponible. Mais comme annoncé par Mozilla le mois dernier, NextDNS a su satisfaire à toutes les attentes de l'éditeur en matière de sécurité, et mérite donc sa place dans le navigateur. On peut l'activer en se rendant dans Paramètres > Général > Paramètres réseau > Activer le DNS via HTTPS > NextDNS.La prochaine version de Firefox, la 74, est attendue pour le 10 mars prochain.