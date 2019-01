Firefox 65 est disponible : le tour des nouveautés

Détraquer les trackers



Les nouvelles options de blocage du contenu sur Firefox 65. © Mozilla

Une navigation plus rapide

« Quantum » est désormais disponible au téléchargement sur Windows, macOS et Linux. Cette version poursuit les chantiers entamés dans la précédente version du navigateur, à savoir une meilleure protection contre les trackers publicitaires et une navigation plus rapide.Principale nouveauté de ce Firefox 65 : une meilleure granularité dans lede certains contenus. L'utilisateur peut désormais choisir entre trois niveaux de blocage : Standard, Strict et Personnalisé.Autre ajout de taille, qui fera assurément plaisir aux utilisateurs de Firefox sur macOS et iOS : led'Apple. Désormais, lorsque vous naviguez sur Firefox ou Safari sur votre iPhone ou iPad, s'affichera une petite icône Firefox dans votre Dock sur macOS. Un simple clic dessus vous permet de poursuivre la navigation initiée sur smartphone directement sur votre ordinateur.Troisième axe d'amélioration de Firefox 65 : la rapidité de navigation. Dans son patch note , Mozilla explique que le navigateurqui permet «», explique l'éditeur. Par conséquent, les sites Web utilisant ce format d'images se chargeront plus rapidement en utilisant Firefox.En guise de dernière nouveauté, Firefox prend désormais en charge lepour les utilisateurs Windows. Une technologie qui sera amenée à devenir le nouveau standard en la matière, selon l'éditeur.