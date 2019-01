Firefox 69 : Flash sera (enfin !) désactivé par défaut

Mozilla souhaite se débarrasser de Flash dans les meilleurs délais

Si les informations fournies par la fondation n'étaient alors que parcellaires (on apprenait simplement qu'en 2019 leserait désactivé par défaut et qu'à compter de 2020, le support de ce dernier serait complètement supprimé des versions de Firefox), Neowin avance depuis peu une date précise pour cette désactivation par défaut du plugin d'Adobe.Un rapport de bug publié en fin de semaine dernière sur le portail de Mozilla révèle en effet que cette nouveauté fera son entrée sous, dont la date de déploiement est fixée au 3 septembre 2019. Cetteintervient en anticipation de la fin de support du plugin, annoncée par Adobe pour la fin d'année 2020.De son côté, la fondation opte pour une approche diligente et radicale. Outre la désactivation par défaut du plugin en septembre prochain, etdes futures versions de Firefox début 2020 (soit en amont de la fin de support annoncée par Adobe),prévoit, en 2021, d'empêcher carrément Firefox de charger le plugin. Sont cette fois mises en avant d'évidentes raisons de sécurité.Notons que les plugins NPAPI tels que Flash ont d'ores et déjà poséet de performances aux utilisateurs de Firefox. Mozilla s'est d'ailleurs chargé de les qualifier - à raison - d'obsolètes. Le groupe a, en outre, réaffirmé son désir de(le HTML5 est bien sûr dûment évoqué) et a pris, dès 2016, des mesures visant à limiter au maximum l'utilisation de Flash dans son navigateur. Une politique qui est donc amenée à s'accélérer dans les tous prochains mois.