Mozilla met à disposition la première version de Firefox pour Windows 10 ARM

Firefox pour Windows ARM entame sa phase de test

Les plus grands acteurs de la tech accompagnent cette nouvelle plateforme

Source : Windows Central

vient de publier la première version préliminaire de son légendaire navigateur internetadapté spécialement pour les ordinateurssous Windows 10.Cette première mouture reste une version de test, très peu stable et encore bardée de bugs, mais montre l'intérêt que porte la fondation Mozilla vis-à-vis de cette nouvelle version de Windows 10.Ce lancement, réservé aux testeurs avisés, montre néanmoins que les choses s'accélèrent du côté des acteurs du web et que les logiciels les plus utilisés sur l'OS de Microsoft vontrecevoir leur déclinaison adaptée à cette nouvelle architecture.Google a également fait part de son intention de rendre Chrome compatible avecARM. Le moteur de recherche espère ainsi améliorer les performances de son navigateur, tout en préservant l'autonomie des machines mobiles. La gestion de l'énergie et une connectivité totale avec le support des puces 4G rendus possibles par les processeurs ARM.Microsoft mise énormément sur cette déclinaison de Windows 10. L'entreprise espèreet le rendre pleinement utilisable à des machines plus légères et entièrement nomades, là où pêchent actuellement les processeurs Intel, partenaire historique de l'éditeur.Qualcomm a, quant à lui, accompagné du mieux qu'il le pouvait cette transformation en produisant le Snapdragon 8cx , une puce produite pour les ordinateurs portables sous Windows et promettant desaux processeurs Intel milieu de gamme, avec en plus le support de la recharge rapide et une connectivité 4G par défaut, sans accessoire externe à brancher.Cette pré-version de Firefox est disponible à cette adresse , mais prudence avant de l'installer, à moins d'être un utilisateur averti.